مراكز توقّع عقد تأجير مع سبينيس هايبر ماركت في مول طنطا

دعاء حسني: أعلنت شركة مراكز للاستثمار العقاري، الشركة المصرية التابعة لمجموعة فواز الحكير، كبرى الشركات المتخصصة في تطوير المولات التجارية في الشرق الأوسط، عن توقيع عقد مدته 15 عاماً مع سبينيس هايبر ماركت، لتأجير مساحة 4100 متر مربع في مول طنطا الذي يمثل أول مول تجاري مصمم طبقاً للمعايير ا

دعاء حسني:

أعلنت شركة مراكز للاستثمار العقاري، الشركة المصرية التابعة لمجموعة فواز الحكير، كبرى الشركات المتخصصة في تطوير المولات التجارية في الشرق الأوسط، عن توقيع عقد مدته 15 عاماً مع سبينيس هايبر ماركت، لتأجير مساحة 4100 متر مربع في مول طنطا الذي يمثل أول مول تجاري مصمم طبقاً للمعايير العالمية في محافظة الغربية بدلتا مصر.

يضم مول طنطا منشآت للترفيه العائلي وعدد من دور العرض السنيمائي، وساحة لانتظار السيارات، ومجموعة متنوعة من متاجر التجزئة المحلية والعالمية لخدمة منطقة الدلتا بأكملها.

تعد شركة مراكز للاستثمار العقاري إحدى كبرى شركات مجموعة فواز الحكير، والتي تمتلك شركة شقيقة لها أكبر الأسواق التجارية بالشرق الأوسط وفي مصر: “مول العرب” الذى تأسس عام 2011 وتبلغ المساحة التأجيرية للمول بمرحلتيه 149,000 متر مربع وتم إقامته على مساحة إجمالية تبلغ 150 فدان وباستثمارات تتعدي 4 مليار جنيه.

وتعليقاً على توقيع هذا العقد الهام، يقول أحمد بدراوي-الرئيس التنفيذي لشركة مراكز للاستثمار العقاري: “تبذل شركة مراكز جهوداً متواصلة لتطوير مركز تجاري عالمي يلبي احتياجات ورغبات المجتمع المحلي بمنطقة الدلتا. إنّ مول طنطا هو أكثر من مجرد وجهة تسوق، ولكنه يمثل مركزاً حضارياً نابضاً بالحركة والأنشطة وهو ما سيؤدي لتغيير شكل قطاعي التجزئة والترفيه بمنطقة الدلتا، من خلال تقديم أرقى العروض والعلامات التجارية في عالم الموضة والأغذية والترفيه تحت سقف واحد، بحيث يخدم حوالي 42 مليون نسمة الاستفادة منها.

ومن المقرر أن يتم افتتاح سبينيس هايبر ماركت من الجناح الأيمن من مول طنطا، وسيكون له مدخل مباشر من بوابة 5.

يقدم مول طنطا، الذي يُنتظر افتتاحه في 2019، تجربة تسوق غير مسبوقة لمواطني الدلتا، حيث سيغير المول تماماً من تجربة التسوق والترفيه والمطاعم في تلك المنطقة، يشغل مول طنطا 135.000 متر مربع، بمساحة بنائية تصل إلى 60.000 متر مربع، ومساحة إجمالية متاحة للتأجير تصل إلى 40.000 متر مربع. يُعد مول طنطا أيضاً مركزاً متكاملاً للتسوق والترفيه، حيث يضم باقة من أرقى العلامات التجارية المحلية والعالمية في عالم الموضة140 متجراً، بالإضافة لاختيارات متنوعة لتناول الطعام تتألف من 30 مطعماً ومنفذاً متنوعاً، ومجمع سنيمات يضم شاشات متعددة. يضم المول أيضاً منطقة مخصصة للأثاث ومنطقة داخلية لألعاب الأطفال بما يلبي احتياجات كل أفراد الأسرة. تُعد ساحة انتظار السيارات التي تتسع لحوالي 1500 سيارة من المكونات الرئيسية لمول طنطا، حيث توفر مكاناً لانتظار كل سياراتالزوار والمستأجرين.

ومن جانبه قال مهند عدلي رئيس سبينيس مصر إن العمل مع شركة مراكز بتوقيع عقد سبينيس مول طنطا يأتي في اطار خطة توسعات الشركة المستهدفة ومن حسن الطالع أن يكون مع شركة مراكز التي نعمل معها منذ تسع سنوات في شراكة استراتيجية ناجحة يمثلها سبينيس مول العرب.

وأضاف مهند عدلي أن نجاح سبينيس مؤخراً في السوق المصري من خلال توسعاتها ومضاعفة قاعدة عملائها يأتي من حرص الشركة على تقديم كافة احتياجات العملاء بجودة عالية ووفق المعايير الصحية الغذائية المتعارف عليها مما جعل اسم سبينيس مرادف لمعنى الجودة وحقق لدى العملاء حالة من الارتباط باسم سبينيس وما تقدمه من منتجات تعطيهم أعلى قيمة في مقابل ما يدفعونه سواء من حيث الجودة أو العائد المحقق لهم مما أدى إلى انتشار سبينيس الواسع خلال فترة وجيزة لتصبح من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال تجارة التجزئة في مصر.

وخلال كافة مراحله الانشائية والتشغيلية، يوفّر مول طنطا أكثر من 10.000 فرصة عمل للمصريين في وظائف ومستويات إدارية متنوعة، كما تتيح الخدمات الفائقة التي يقدمها المول فرصة ثمينة لتطوير وصقل مهارات وقدرات العاملين. في الوقت نفسه، ستقوم مراكز بتنظيم عددمن ورش العمل والدورات التدريبية لأطقم العمل في المول بصورة دورية منتظمة، لتطوير مهاراتهم وتحديث معلوماتهم.

تجدر الإشارة أن مراكز ستقوم بتطوير ثلاث مولات تجارية في مصر خلال 3-5 سنوات، وهو ما يؤكد التزام الشركة تجاه السوق المصري، وايمانها بإمكانيات وقدرات الاقتصاد الوطني. من ناحية أخرى، تطور مراكز أيضاً عدداً من المشروعات السكنية متعددة الاستخدامات مثل سنترال وست الذي يمثل مجتمعاً نابضاً بالحياة ومفعماً بالطاقة والحيوية، بما يُلائم أنماط الحياة المختلفة لعشاق الحياة في المدن والضواحي. يُعد سنترل وست وجهة مثالية لكل الأعمار،ويتضمن كل من The Park، The Food Hall، مول العرب، وأبراج AEON التي تمثل أول وأعلى أبراج من نوعها في مدينة السادس من أكتوبر على ارتفاع 72 متر.

تُعد سلسلة سوبر ماركت سبينيس من أكبر سلاسل تجارة التجزئة في مصر خاصة في المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية فائقة الجودة في مصر، حيث أتاحت للأسر المصرية الاستمتاع بمزايا الحياة الصحية من خلال منتجاتها الطازجة وخدماتها العالمية التي تمثل قيماً أساسية في أسلوب عملها اليومي.

أسس السيد آرثر سبينى أول محل يحمل اسم سبينيس عام 1924، وكان متجراً متخصصاً في بيع أرقى أصناف المنتجات الطازجة والبقالة والمخبوزاتبأسعار معقولة مع تقديم تجربة تسوق ممتعة لرواد المحل.

وضعت سبينيس أعلى معايير الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة والأسعار،وهو ما ساهم في نجاح سبينيس في التوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

واليوم أصبحت سبينيس من كبرى سلاسل تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط وتخدم ملايين من العملاء كل يوم من خلال فروعها المتعددة في أشكالها وأنماطها سواءً كانت سوبر ماركت أو ھايبر ماركت في العديد من دول المنطقة. لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا: www.spinneys-egypt.com.