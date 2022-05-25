«مراكز» تعلن انطلاق «دى فايف» التجزئة فى الربع الثالث من 2022

نظمت شركة مراكز العقارية جولة ميدانية لعدد من الصحفيين فى مشروعها «ديستريكت فايف» بمنطقة شرق القاهرة، على مساحة 268 فدانًا بنشاط «سكنى – تجارى – إدارى»، بإجمالى استثمارات قدرت بـ15 مليار جنيه، معلنة انطلاق «دى فايف» التجزئة فى الربع الثالث من العام 2022.

وفى كلمة له قبل انطلاق الجولة، قال أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز، إن «ديستريكت فايف» أحدث مشروعات «مراكز» فى السوق المصرية، وهو مشروعها الرئيسى فى منطقة شرق القاهرة.

وأضاف فى تصريحات صحفية بحضور «المال»، إن استثمارات المشروع تخطت 15 مليار جنيه، وهو ما يمثل نقلة نوعية للمشروعات متعددة الاستخدامات فى السوق المصري، إذ إنه يضم جزءًا سكنيًا، «ديستريكت فايف ريزيدنسز»، وجزءًا إداريًا، «مايندهاوز»، ومولًا تجاريًا «دى فايف إم» والذى سيتم افتتاحه قبل نهاية العام.

واستكمل، بالرغم من التحديات المواكبة للوباء العالمي، تم استكمال %66 من مشروع «ديستريكت فايف» الذى يمثل نموذجا فريدا من نوعه، يجسد أسلوب مراكز المتميز فى إقامة مشروعات تتمتع بالابتكار والابداع بدون تأخير فى التسليم، بحسب وصفه.

وأوضح، بدأت مراكز بتسليم «ديستريكت فايف ريزيدانسيز»، والذى يمثل الجزء السكنى من المشروع، ويضم أكثر من 1800 وحدة سكنية فى نهاية 2021 وبدأت بتشغيل الجزء الإدارى «مايند هاوز» فى أوائل العام المنصرم 2021.

وأكد، أن شركته تسعى للتوسع بمشروعها لتصل مساحته الإجمالية إلى 500 فدان، فى ظل الإقبال المتزايد على وحداته مختلفة الاستخدام، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط للاستحواذ على 270 فدانا ملاصقة للمشروع،

وأضاف “فريد” أن إجمالى المساحة المقام عليها مشروعات الشركة فى السوق المصرية بلغت 2.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات تجاوز 24 مليار جنيه.

وحول حجم مبيعات الشركة فى مشروع ديستريكت فايف، قال فريد: تمكنت الشركة من بيع وحدات سكنية وإدارية بقيمة 6.7 مليار جنيه حتى اليوم.

وتعليقًا على آخر تطورات المشروع، قال إن مشروع ديستريكت فايف من المشروعات الفريدة من نوعها، كما يشهد توسعًا يومًا بعد يوم بما يضمه من قاطنين وزائرين جدد وشركات تقوم بنقل مقراتها الرئيسية إليه.

وأكد أن شركة “مراكز” تدرك جيدًا الاحتياجات المختلفة والفريدة لسكان ومستأجرى مشروعاتها، لذلك تبحث باستمرار عن الفرص الجديدة التى تمزج بين الابتكار والإبداع، سواء كان ذلك فى المشروعات “التجارية أو الإدارية أو السكنية”.

ويعد “ديستريكت فايف” من أهم المشروعات متعددة الاستخدامات التى تسعى لإعادة صياغة تجربة السكن والعمل بمنطقة شرق القاهرة، من خلال قيام المشروع بدمج العوامل الخمس الرئيسية المطلوبة لخلق مجتمع عمرانى نابض بالحياة والأنشطة، والتى تتمثل في: السكن والترفيه والنمو والتسوق والعمل.

من جانبها، قالت ياسمين أبو سمرة، رئيس قطاع التطوير فى مراكز، إن ديستركت 5 هو أحد المشروعات المميز التى تعمل شركة مراكز على الانتهاء منه بشكل كامل، مشيرة إلى أنه سيظهر وبشكل واضح مدى اختلافه عن باقى المشروعات التى يتم تقديمها للعملاء.

واعتبرت ياسمين أبو سمرة أن أكبر ما يميز المشروع، هو أنه متكامل بالمعنى الحقيقي، فلا شيء يتم تنفيذه إلا بعد دراسة مستفيضة، بما يضمن تقديم تجربة فريدة من نوعها، مضيفة، تعرضنا لهجوم عند الإعلان عن موقع المشروع، وها نحن أصبحنا على بعد دقائق من المعادى بعد أن تم تنفيذ العديد من المحاور المرورية التى ساهمنا فى تنفيذها، والجميع يسعى للاستحواذ على وحدات داخل المشروع فى الوقت الحالي.

واستكملت خلال الجولة، إن شركتها تمتلك مساحة 240 ألف متر مربع كنشاط إداري، وجميعها تخضع للتشطيبات النهائية تمهيدا لتسليمها، مضيفة أنه تم طرح 60 ألف متر منها للايجار وباقى المساحة طرحت للبيع.

وأشارت إلى أن الشركة بدأت عمليات التسليم للوحدات أواخر العام المنصرم، مؤكدة أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستنطلق العديد من الأنشطة داخل المشروع، فى ظل قيام أصحاب المشروعات بتجهيز الوحدات الخاصة بهم، تمهيدا للانطلاق خلال الأيام المقبلة.

وأكدت ياسمين أبو سمرة، أن مول ديستريكت فايف والذى تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع سيتم افتتاحه بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن المول سيشهد تواجد العديد من العلامات التجارية العملاقة والتى تمكنت بالفعل من حجز أماكنها داخل المول.

وردًا على سؤال «المال» حول خطة الشركة التوسعية قالت ياسمين أبو سمرة: لدينا العديد من المشروعات التى نعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، يأتى على رأسها مشروع بالساحل الشمالى الغربى وآخر فى منطقة غرب القاهرة، علاوة على تنفيذ آخر فى محافظة أسيوط الواقعة جنوب مصر.

واطلع المشاركون فى الجولة على نماذج للوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها بشكل كامل، وأكدت أبو سمرة أن عملية التسكين ستبدأ من سبتمبر المقبل، مؤكدة أن نسب التحميل على الوحدات لا تتجاوز الـ%15 وهى النسبة التى وصفتها بالأقل بين شركات التطوير.

وأشارت ياسمين أبو سمرة إلى أن حجم الاستثمار فى مول ديستريكت فايف يقارب 4 مليارات جنيه، وهو استثمار كبير وواعد فى ذات الوقت- بحسب تعبيرها- مشيرة إلى أن عملية الاستثمار فى المولات لا يقدم عليها إلا الشركات الكبرى والتى لديهم امكانيات هائلة، نظرا لأنه استثمار يحتاج إلى مزيد من الوقت لحين تحقيق الأرباح.

وأوضحت خلال الجولة، أن “مايندهاوز”، هو مجمع مكاتب يقع على مساحة 240 ألف متر مربع يشمل مكاتب للشراء والاستئجار، وأن عدد من الشركات والمؤسسات المتنوعة تمكنت من التواجد فيه، منها ازاديا جروب وريد بول وتى ايه ام جاليري؛ أديداس؛ وBreadfast، Wheelhouse Cafe The Design Avenue، Contractors Sigma، Reference for Architecture، Blue Ribbon، LA7، Stamina، وغيرها.

كما شهدت الجولة الاطلاع على مشروع “دى فايف إم”، أول مول تجارى فى القطامية الجديدة على مساحة 100 ألف متر مربع والذى تم استكماله بنسبة 90% وسيضم مطاعم، وكافيهات وسينما متعددة الشاشات، ومناطق متنوعة لألعاب الأطفال، والعديد من الماركات العالمية والمحلية مثل Seoudi،Eatery ،Zara Galaxy Cinema.

وتنفذ مراكز خطة استثمارية استراتيجية فى السوق المصرية تجاوزت 24 مليار جنيه، عن طريق التركيز على إقامة عدد من المشروعات فى القاهرة والمحافظات المصرية.

وبالفعل افتتحت مراكز مول طنطا عام 2019 والذى يُعد أكبر المولات التجارية فى منطقة الدلتا وأول المولات التجارية المصممة طبقًا لأفضل المعايير العالمية فى محافظة الغربية.

كما افتتحت مراكز أيضا تاون سنتر السلام عام 2020، وتخطط لافتتاح مول المنصورة قبل نهاية العام 2023.

وحول توافر الخدمات داخل المشروع، أوضحت “أبو سمرة” أن المشروع يشهد تواجد نادى على مساحة تقدر بـ40 ألف متر، علاوة على توافر عيادات طبية وحضانة، كما أن “مراكز” استقبلت العديد من الطلبات لعدد من الشركات العالمية لإقامة مدارس دولية، وهو ما سيتحقق بعد عمليات التوسع.

يذكر أن “مراكز” إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية للتطوير العقارى، وتتواجد فى 16 دولة، من خلال مشروعات المولات التجارية، وتمتلك 23 مركزًا تجاريًا، بخلاف أخرى تحت الإنشاء، بعائد استثمارى سنوى يصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.

ومن مشروعات شركة مراكز فى مصر، مول العرب على مساحة 150 ألف متر مربع، وآخر فى طنطا على مساحة 135 ألف متر، بخلاف مشروعها السكنى بمدينة 6 أكتوبر، والمخطط تسليم الوحدات به خلال العام المقبل، إضافة إلى مشروعها السكنى الثانى فى القطامية الجديدة.

جدير بالذكر أن مراكز افتتحت عمليات البيع فى مشروعها ديستريكت فايف بـ10800 جنيه لسعر المتر الواحد فى الوحدات السكنية، وهو ما وصل عند 33 ألف للمتر فى الوقت الحالي، بعد أن أصبح المشروع يتمتع بالعديد من المميزات.