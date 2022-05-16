«مراكز» تخطط لشراء أرض مجاورة لمشروعها «ديستريكت فايف» بالقطامية

تخطط شركة مراكز للتطوير العقارى للحصول على قطعة أرض مجاورة لمشروعها “ديستريكت فايف” بالقطامية الجديدة، والبالغة مساحته نحو 270 فدانا.

قال أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز، إنها تسعى للتوسع بمشروعها لتصل مساحته الإجمالية إلى 500 فدان، فى ظل الإقبال المتزايد على وحداته مختلفة الاستخدام.

وأضاف فريد -على هامش جولة ميدانية نظمتها الشركة للصحفيين أمس- أن إجمالى المساحة المقام عليها مشروعات الشركة فى السوق المصرية بلغت 2.5 مليون م2، بحجم استثمارات تجاوز 24 مليار جنيه.

وحول حجم الاستثمار لمشروع ديستريكت فايف، قال فريد: انها تقدر بنحو 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من بيع وحدات بقيمة 6.6 مليار جنيه حتى اليوم.

وأوضح أنه بالرغم من الأحداث المتلاحقة التى يعيشها العالم إلا أن الشركة تمكنت من إنجاز ما يقرب من %66 من مشروع ديستريكت فايف.

من جانبها، قالت ياسمين أبو سمرة، رئيس قطاع التطوير فى مراكز، إن شركتها تمتلك مساحة 240 ألف م2 نشاط إداري، وجميعها تخضع للتشطيبات النهائية تمهيدا لتسليمها، مضيفة أنه تم طرح 60 ألف متر منها للإيجار وباقى المساحة طرحت للبيع.

وأشارت إلى أن الشركة بدأت عمليات التسليم للوحدات أواخر العام المنصرم، مؤكدة أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستنطلق العديد من الأنشطة داخل المشروع.

وأكدت أن مول ديستريكت فايف والذى تبلغ مساحتها 100 ألف م2 سيتم افتتاحه بشكل كامل قبل نهاية العام الجارى.

وردا على سؤال «المال» حول خطة الشركة التوسعية قالت ياسمين أبو سمرة: لدينا العديد من المشروعات التى نعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، يأتى على رأسها مشروع بالساحل الشمالى الغربى وآخر فى منطقة غرب القاهرة، علاوة على تنفيذ مشروع فى محافظة أسيوط الواقعة جنوب مصر.

وأوضحت أن حجم الاستثمار فى فندق ديستريكت فايف يقارب 4 مليارات جنيه، وهو استثمار كبير وواعد فى ذات الوقت- بحسب تعبيرها.

يذكر أن “مراكز” هى إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية للتطوير العقارى، وتتواجد فى 16 دولة، من خلال مشروعات المولات التجارية، وتمتلك 23 مركزًا تجاريًا، بخلاف أخرى تحت الإنشاء، بعائد استثمارى سنوى يصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.

ومن مشروعات شركة مراكز فى مصر، مول العرب على مساحة 150 ألف متر مربع، وآخر فى طنطا على مساحة 135 ألف متر، بخلاف مشروعها السكنى بمدينة 6 أكتوبر، والمخطط تسليم الوحدات به خلال العام المقبل، إضافة إلى مشروعها السكنى الثانى فى القطامية الجديدة بحجم استثمارات يتراوح من 6 إلى 7 مليارات جنيه.