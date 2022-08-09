«مراكز» تحصل على تمويل بقيمة 750 مليون جنيه في سوق التأجير التمويلي

حصلت شركة مراكز للتطوير العقاري على تمويل بقيمة 750 مليون جنيه على شريحتين في سوق التأجير التمويلي.

وأعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس في بيان لها اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لتمويل بقيمة إجمالية 750 مليون جنيه على شريحتين في عملية بيع وإعادة تأجير لصالح شركة «مراكز» للتطوير العقاري.

وقام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي ومرتب الصفقة الأوحد، بينما قامت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، الشركة المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بدور شريك التأجير، بينما قام بدور البنك المقرض aiBANK، الذي استحوذت المجموعة المالية هيرميس القابضة مؤخرًا على حصة الأغلبية به.

وتأتي هذه الصفقة كشريحة أخيرة من ضمن برنامج تمويل تم ترتيبه سابقًا من قبل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس، بقيمة إجمالية 2.25 مليار جنيه لصالح مول العرب، أحد المشروعات الكبرى التابعة لمجموعة «مراكز».

ويقع مول العرب على مساحة 620 ألف متر مربع، ويضم المول مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، إضافة إلى منطقة مخصصة للوحدات السكنية.

وفي هذا السياق أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة التي تعد بمثابة امتداد لعلاقتنا الراسخة مع مجموعة «مراكز» وذلك في إطار صفقات تمويلية بقيمة 2.25 مليار جنيه تم ترتيبها على مدار العامين الماضيين.

وأضاف العيوطي أن هذة الصفقة شهادة على القدرات الفريدة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس في تعظيم الاستفادة من التكامل بين الخدمات المختلفة بالشركة لتقديم أفضل الحلول التمويلية، حيث تشهد هذة الصفقة مشاركة كل من المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويليةو aiBANK لأول مرة معاً، وهو ما يؤكد على مكانتنا الراسخة كمنصة شاملة لتقديم الحلول التمويلية لعملائنا وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.

وأشار العيوطي إلى أن إتمام هذا التمويل يعد بمثابة خطوة رئيسية نحو البداية في ترتيب وإصدار أدوات دين في المستقبل القريب من المزمع أن يتم إدراجها بالبورصة المصرية في ضوء التدفقات النقدية القوية ذات العائد الدوري المتكرر لمول العرب، المركز التجاري الرائد وأحد أبرز مشروعات مجموعة «مراكز».

ومن جانبه، قال طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، أن التعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتجاري مثل مجموعة «مراكز» يأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تركز على خدمة القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي مما يؤدي بدوره إلى تنمية قاعدة عملائنا وحجم أعمالنا.

وأكد العياط على سعادته بنجاح هذه الصفقة الكبرى والتي استفادت من تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات من قبل المجموعة وهو ما ساهم في تعظيم القيمة للعملاء من خلال طرح فرص تمويل متميزة لدعم أحد أسرع القطاعات نموًا في السوق المصري والذي لا يزال يشهد مزيدًا من النمو والطلب القوي.

وفي السياق ذاته، أعرب تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك “aiBANK”، عن سعادته بالتعاون مع الشركات الشقيقة تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس القابضة لتقديم الدعم اللازم لمجموعة «مراكز»، وهو ما بدورة يتيح للبنك تنويع محفظته وتنمية الشراكات مع كبرى الشركات التي تساهم في تنمية إيرادات البنك.

وأشار إلى أن هذه الصفقة جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك التي تهدف للتوسع في باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها وكذلك اختراق قطاعات جديدة والذي بدوره يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام بمختلف القطاعات الرئيسية.

كما أكد باسل رمزي، العضو المنتدب لشركة مراكز أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الشركة لبناء شراكات وطيدة مع شركاء يتمتعون بمكانة راسخة بما يسمح لنا بتعزيز تواجد الشركة في السوق المصري ويتيح لنا فرصة التوسع داخل مصر وخارجها.

وتابع أن الشراكة بين مراكز والمجموعة المالية هيرميس شراكة تاريخ ناجح من التنسيق بين الشركتين و هذه المعاملة تؤكد صلابة الأداء المالي للشركة وتدفع بخطط شركة مراكز للتوسع في اتجاهات ومساحات جديدة.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات الاستشارية التي قدمتها المجموعة المالية هيرميس لشركة «مراكز» لتمويل مشروعاتها، وبالتالي يساهم نمو الأعمال في تعظيم القيمة للمساهمين. وقد أثبتت شركة «مراكز» ريادتها في قطاع التطوير العقاري والتجاري على مدار سنوات، مدعومة بقاعدة قوية من الإيرادات المحققة المتكررة، وهذه الصفقة هي دليل على قوة المركز المالي والمكانة الراسخة للمجموعة في السوق المصري.