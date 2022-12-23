مراكز تجميع الألبان: 25% زيادة جديدة في الألبان بسبب رفع الفائدة 3%

أكد حسين أبو تجار، رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان، أن قرار رفع الفائدة 3% من قبل البنك المركزي يؤثر على صناعة الألبان والجبن في مصر، لافتًا إلى أن هذا القرار يزيد الأعباء المالية على مراكز تجميع الألبان.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.

وأضاف أبو تجار لـ«المال»، أن مراكز تجميع الألبان تتعامل بشكل دائم مع الأقساط البنكية لسداد القروض التي اقترضوها الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا القرار يرفع الأقساط الشهرية على مراكز تجميع الألبان.

وتوقع أبو تجار زيادة جديدة في أسعار الألبان الفترة المقبلة تصل إلى 25%، لافتا أن السبب في ارتفاع أسعار الألبان زيادة الفائدة البنكية المترتبة على مستقحات المركز 3%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف.