«مراكز تجميع الألبان»: 10% زيادة جديدة في أسعار الألبان الفترة المقبلة بسبب ارتفاع السولار

أكد حسين أبو تجار رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، أن ارتفاع أسعار السولار الأربعاء الماضي يؤثر بالسلب على أسعار الألبان إذ يتسبب في زيادتها الفترة المقبلة بنسبة 10%، لافتا إلى أن السولار يستخدم في نقل الألبان من المربيين إلى مراكز التجميع ثم بعد ذلك يتم تسليمه إلى الشركات العاملة في التصنيع.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتمعت أمس الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

وأضاف «أبو تجار» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الفترة المقبلة تشهد ارتفاعًا في أسعار الألبان الخام وبالتالي يحدث زيادة في أسعار المنتجات بالسوق المحلية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، لافتا إلى أن هذا القرار يؤثر على حركة البيع والشراء وتراجع الإقبال على الألبان الخام ومنتجاتها في السوق الفترة المقبلة.

وطالب «أبو تجار» تقديم الدعم الكافي للمصنعين وتدخل أجهزة الدولة لسرعة تمويل مشروعات القائمة على مبادرة رئيس الجمهورية وهي تطوير مراكز تجميع الألبان، بالإضافة إلى زيادة الدعم من قبل البنك الزراعي لمراكز تجميع الألبان.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت أيضا تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.