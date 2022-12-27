«مراكز تجميع الألبان» تتوقع ارتفاع أسعار المنتجات بداية 2023

أكد المهندس حسين أبو تجار، رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان، أن عدم استقرار أسعار الأعلاف تسبب في زيادة أسعار الألبان الخام التي يتم تجميعها من المربيين، لافتًا إلى أن الأسعار في زيادة مستمرة بسبب عدم استقرار أسعار الأعلاف.

وتوقع أبو تجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أسعار الألبان بداية عام 2023 تزيد بنسبة 25% نظرا لزيادة سعر الفائدة إلى 3%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.

وأشار إلى أن سعر كيلو اللبن البقري اليوم من المربي بلغ حوالي 12 جنيه، متوقعا وصول سعره بداية العام المقبل إلى 15 جنيها لليكلو الواحد.

وتابع أن سعر كيلو اللبن الجاموسي من المربي بلغ حوالي 17 جنيها، ومن المقرر وصول سعره في 2023 إلى 20 جنيه للكيلو، لافتا إلى أن تلك الزيادة تسبب في زيادة أسعار منتجات الألبان بكافة أنواعها.

في سياق أخر، أكد أبو تجار، أنه لابد من مراقبة أسواق الألبان عبر شن حملات مكثفة على «سريحة» الألبان الغير مرخصين لجمعها من المربيين، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة، فضلا عن عمل تسهيلات بنكية من البنوك لمراكز تجميع الألبان والمربيين، لانخفاض أسعار الألبان ومنتجاتها في مصر.

وأشار إلى أن عدم استقرار أسعار الأعلاف في السوق يتسبب في انخفاض كميات الألبان التي ينتجها المربيين، نظرا لأن المربيين لا يستطعون توفير الأعلاف اللازمة لرؤوس الماشية الحلابة ما دفع بعضهم إلى تخفيض عدد الرؤوس وبالتالي تنعكس سلبا على مراكز تجميع الألبان.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.