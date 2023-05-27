«مراكز تجميع الألبان»: إنتاج الألبان في الوقت الحالي يغطي مستلزمات المصانع بنسبة 70%

قال المهندس حسين أبو تجار، رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان، إن أسعار الألبان الخام في السوق المحلية تشهد استقرارا وثباتا في السعر الفترة القادمة نتيجة المراقبة والمتابعة الجيدة من قبل الجهاز الإداري في الدولة على أسعار الألبان، لافتا إلى أن استقرار أسعار اللبن الخام يؤدي إلى عدم ارتفاع سعر منتجات الألبان في السوق المحلية.

وأضاف «أبو تجار» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن إنتاج الألبان في الوقت الحالي متوسط كما أنه يغطي مستلزمات المصانع من اللبن الخام بنسبة 70% للإنتاج، لافتا إلى أن الـ30 المتبقية يتم تدخل الشركات المصنعة للأجبان ومشتقاتها لاستيراد المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.

وطالب «أبو تجار» وزارة الزراعة بتشديد الرقابة اللازمة على «سريحة الألبان» في السوق المحلية نظرا لأنهم يتلاعبون بأسعار الألبان مع مراكز تجميع الألبان والشركات المصنعة للمنتجات، لافتا إلى أنه بتقنين أوضاع «السريحة» تستقر أسعار الألبان ولا توجد أي مضربات فيها بالنسبة للمربين ومراكز تجميع الألبان والشركات العاملة في التصنيع.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة %100، بالإضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

«البحراوي»: لابد من القضاء على السوق الموازي والسوداء متمثلة في المعامل الغير نظامية والسريحة

في السياق ذاته، أكد المهندس ولاء البحراوي عضو المشروع القومي لمراكز تجميع، أن السبب في استقرار أسعار الألبان بالنسبة لمراكز التجميع هو انخفاض الإنتاج في مصانع منتجات الألبان نتيجة ضعف القوى الشرائية للمستهلك، بالإضافة إلى صعوبة حصول تلك المصانع على المواد الخام التي تستخدمها في الصناعة وتستوردها من الخارج.

وأضاف «البحراوي» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تجميع الألبان يتمثل في الوقت الحالي في مراكز تجميع الألبان بالتعاون مع صغار وعدم المراقبة الجيدة على ظاهرة «السريحة» والمعامل الغير نظامية في كافة قرى مصر والتي لا تتبع أدنى معايير سلامة الغذاء مما يضر بصحة المواطنين بالإضافة إلى تمثيلها تحديا للمشرع الرئاسي القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان.

وطالب «البحراوي» هيئة سلامة الغذاء التنسيق مع مراكز تجميع الألبان ضمن المشروع القومي لتطوير الألبان للقضاء على السوق الموازي والسوداء متمثلة في تلك المعامل الغير نظامية والسريحة.

جدير بالذكر أنه تم البدء فى المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان بختام عام 2020 من خلال اتفاقية تم توقيعها بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بهدف تطوير 826 مركز ألبان غير مرخص على مستوى الجمهورية.