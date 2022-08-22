«مراكز» تتفق مع «تنمية التجارة الداخلية» على اقتناص 5 أفدنة بالمنطقة اللوجيستية في الدقهلية

وقّعت شركة مراكز للتطوير العقاري عقد شراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، للحصول على 5 أفدنة إضافية، بأرض المنطقة التجارية واللوجستية والإدارية والترفيهية المتكاملة في محافظة الدقهلية، بحيث يصل إجمالي المساحة إلى 51 فدانًا.

كان ذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتعليقًا على توقيع الشراكة، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعاون مع “مراكز” يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.

من جانبه قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن التعاون بين القطاع العام والخاص يأتي إيمانًا من الدولة بجهود القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة على مدار السنوات المقبلة.

القطاع الخاص داعم لخطط التنمية

كما أن هذه الشراكة تهيئ المناخ العام لقيام شركات القطاع الخاص لدعم خطط التنمية عن طريق توفير المزيد من فرص العمل، لتصبح المحافظة من أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن مراكز نجحت في تنفيذ مول طنطا بمحافظة الغربية الذى أصبح أهم وجهة للتسوق والترفيه في المحافظة، حيث يقدم باقة متكاملة من الخدمات وسبل الترفيه لمواطنيها.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إضافة مساحة 5 أفدنة للمشروع يؤكد إيمانًا منا بجهود مراكز في تنفيذ منطقة تجارية ولوجيستية مميزة بمحافظة الدقهلية.

حيث يتضمن المشروع مناطق ترفيهية مثل دُور سينما وملاهٍ ومطاعم وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومخازن.

افتتاح المرحلة الأولى

ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى التي تتضمن مول المنصورة خلال 2023، كما تتضمن المرحلة الثانية مجموعة من المكاتب الإدارية والتجارية.

وتعليقًا على ذلك قال المهندس باسل رمزي، العضو المنتدب لشركة مراكز، إن الحصول على مساحة 5 أفدنة ضمن المنطقة التجارية واللوجستية والإدارية والترفيهية المتكاملة يأتي ضمن خطتنا التوسعية في تطوير المناطق التجارية التي تنفذها الشركة.

ورأى أن المنطقة تُعد أكثر من مجرد وجهة متميزة للتسوق وإنما طرح متفرد من المشروعات المتكاملة، لذلك تأتى الشراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة مراكز لتنفيذ وإدارة المنطقة المتكاملة نتاجًا لثقة الجهاز في قدرتنا على التنفيذ في أفضل مساحة زمنية وخبرتنا في إدارة المشروع على أفضل وجه.