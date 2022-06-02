«مراكز» تتفق مع تحالف مصرفي على اقتراض 2.3 مليار جنيه لتمويل «ديستريكت 5»

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن شركة «مراكز» العقارية التابعة لمجموعة «فواز الحكير» اقتربت من إتمام الاتفاق النهائى مع تحالف بنكى لاقتراض 2.3 مليار جنيه، لتمويل الجزء السكنى من مشروع «ديستريكت 5» المقام على 186 فدانا بالقطامية.

وأوضحت المصادر أن التحالف المصرفى يشمل بنوك «الأهلى، مصر، القاهرة» ويعمل على ترتيب إجمالى قيمة القرض، مؤكدا أن «الأهلى» يلعب دور وكيل التمويل، فيما يقوم «مصر» بدور وكيل الضمان.

وأشارت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن إجراءات منح القرض فى مراحلها الأخيرة، وتجرى الآن عملية مراجعة العقود المزمع توقيعها فى يونيو الجارى، تمهيدا للحصول على قيمة القرض.

وأضافت أن«مراكز» سبق وأن حصلت على قرض قيمته 1.5 مليار جنيه لتمويل الجزء التجارى والإدارى داخل مشروعها «ديستريكت 5».

وأكدت أن القرض تم الحصول عليه من تحالف مصرفى ضم 5 بنوك هى «مصر، والعربى الأفريقى، والقاهرة، ومصر إيران، والمصرف العربى الدولى»، ولعب «مصر» فيه دور وكيل التمويل، فيما قام العربى الأفريقى بوكيل الضمان.

وأوضحت أن الجزء الإدارى بالمشروع تم الحصول على تمويل له من بنوك القاهرة ومصر والعربى الأفريقى بقرض بلغت قيمته 670 مليون جنيه.

ونشرت «المال» فى السابق خبرا يفيد تخطيط «مراكز» للحصول على قطعة أرض مجاورة لمشروعها « ديستريكت فايف» بالقطامية الجديدة، والبالغ مساحتها ما يقرب من 270 فدانا.

وقال أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال فى «مراكز» إن شركته تسعى إلى التوسع بمشروعها لتصل مساحته الإجمالية 500 فدان، فى ظل الإقبال المتزايد على وحداته مختلفة الاستخدام.

وأضاف أن إجمالى المساحة المقام عليها مشروعات الشركة فى السوق المصرية بلغ 2.5 مليون متر مربع بحجم استثمارات تجاوز 24 مليار جنيه.

وحول حجم الاستثمار لمشروع «ديستريكت فايف» أوضح «فريد» أن إجماليه يبلغ نحو 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من بيع وحدات بقيمة 6.6 مليار حتى اليوم.

يذكر أن «مراكز» هى إحدى شركات مجموعة «فواز الحكير» السعودية للتطوير العقارى، وتتواجد فى 16 دولة، من خلال مشروعات المولات التجارية، وتمتلك 23 مركزًا تجاريًا، بجانب أخرى تحت الإنشاء، بعائد استثمارى سنوى يصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.

ومن مشروعات «مراكز» فى مصر، مول العرب على مساحة 150 ألف متر مربع، وآخر فى طنطا على 135 ألف متر، بخلاف آخر السكنى بمدينة 6 أكتوبر، والمخطط تسليم الوحدات به خلال العام المقبل، إضافة إلى مشروعها السكنى الثانى فى القطامية الجديدة بحجم استثمارات يتراوح من 6 إلى 7 مليارات جنيه.