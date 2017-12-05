مراكز بحوث تنصح بالاستثمار في ابن سينا والقطاعات الدفاعية

سيجما تحدد 7.16 جنيه مستهدفًا بزيادة 23.4% على السعر النهائي للطرح عربية أون لاين: قطاع الدواء مقبل على النمو.. وأقل تراجعًا في حالات الكساد مصطفى طلعت أكدت مراكز بحوث أن الرؤية المستقبلية الإيجابية لقطاع التجزئة بشكل عام ولقطاع…



سيجما تحدد 7.16 جنيه مستهدفًا بزيادة 23.4% على السعر النهائي للطرح

عربية أون لاين: قطاع الدواء مقبل على النمو.. وأقل تراجعًا في حالات الكساد



مصطفى طلعت

أكدت مراكز بحوث أن الرؤية المستقبلية الإيجابية لقطاع التجزئة بشكل عام ولقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية بشكل خاص في مصر خلال السنوات المقبلة تؤيد فكرة الدخول في الاكتتاب الحالي لشركة إبن سينا فارما للأدوية بالبورصة.

ورأت مراكز البحوث أن أسهم شركات قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية تعد من القطاعات الدفاعية التي تتسم بأنها أقل في درجات المخاطر الاستثمارية من السوق المصرية.

وأعلنت “ابن سينا”، اليوم الثلاثاء، عن تغطية الطرح الخاص بالبورصة 17.1 مرة، بقيمة إجمالية للطلبات حوالي 22.5 مليار جنيه وذلك لتغطية 1.2 مليار إجمالي الطرح الخاص، كما حددت الشركة السعر النهائي للطرح العام عند 5.80 جنيه.

وقالت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إن كلا من شركات قطاع التجزئة وقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والغذاء – خاصة الخاضعة لتسعيرات جبرية – تعد من أكثر القطاعات المفضلة والأقل تراجعًا في أسعارها السوقية في حالات الكساد أو هبوط الأسواق.

ونصحت المستثمرين بتضمين تلك الشركات (التجزئة والغذاء والدواء) في محافظهم ليس فقط بهدف العائد المحتمل، وإنما بهدف تنويع الأصول وتحييد المخاطر، موضحة أن الاستثمار في شركات مثل ابن سينا فارما إن لم يكن بهدف العائد فقد يكون بهدف تقليل مخاطر الاستثمار في المحافظ والصناديق.

ورأت “عربية أون لاين” أن قطاع الأدوية مقبل على نمو اقتصادي قوي في مصر في السنوات المقبلة بفعل القوانين الجديدة مثل قانون التأمين الصحي الشامل والتدفق الاستثماري الأجنبي الضخم المتوقع في القطاع.

واتفقت بحوث شركة “سيجما” لتداول الأوراق المالية، مع الرأي السابق، مؤكدة أنها لا تزال توصي بالاشتراك في الطرح الجديد لسهم الشركة، محددة مستهدف حوالي 7.16 جنيه للسهم بنمو متوقع 23.4% عن السعر النهائي للطرح، البالغ 5.80 جنيه.

وكشف عمر عبدالجواد، الرئيس التنفيذي المشارك بشركة “ابن سينا”، اليوم الثلاثاء، أن شركته تعتزم استثمار 700 مليون جنيه خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالطرح أن شركته ستضخ الاستثمارات سالفة الذكر في فتح فروع جديدة، مشيرا إلى أن الشركة تخطط للتوسع الخارجي الفترة المقبلة.

وكشف مصطفي عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، مدير طرح الشركة بالبورصة، أن حجم مشاركة المصريين في الطرح الخاص بلغ 45% منها 31% للمؤسسات و14% للأفراد.

وأضاف عبدالعزيز أن حجم مشاركة المؤسسات الخليجية وتحديدا السعودية والإماراتية والكويتية بلغ 23% بجانب 13% مؤسسات أفريقية و7% لنظيرتها الأوروبية و6% للمؤسسات الأمريكية.

وأوضح أن العملية الترويجية شهدت مشاركة 120 صندوقًا استثماريًّا أجنبيًّا، وأنه سيتم تخصيص 80% من الطرح للمؤسسات منها 60% للاجانب سواء كانت خليجية وصناديق سيادية وشركات إدارة أصول.

وكشف عن بدء التداول على سهم ابن سينا بجلسة الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر، موضحاً أن “بلتون” ستنفذ صفقة طرح الأسهم بجلسة الاحد المقبل، وستنتهي مدة الطرح العام بنهاية جلسة الخميس المقبل.