مراكز بحثية تحدد القيمة العادلة لسهم «سوديك» بأكثر من 20 جنيها وتوصيات بالشراء

حددت مراكز بحثية القيمة العادلة لسهم شركة السادس من أكتوبر «سوديك» بما يزيد عن 20 جنيها مع توصيات بالشراء وزيادة الوزن النسبى للسهم، وذلك عقب تحليل نتائج أعمال الشركة فى الربع الأول من العام الجارى.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، عن الربع الأول من 2022، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة %123 على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنها سجلت أرباحا بلغت 228.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 102.28 مليون جنيه خلال الربع المقابل من 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وطبقا لبحوث شركتى بلتون المالية و الأهلى فاروس، ارتفعت مبيعات سوديك بشكل قياسى فى الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه بنسبة نمو %102 على أساس سنوي، مما يعزز توقعات نمو المبيعات الإجمالية للعام بالكامل بما يتخطى حاجر الـ 11مليار جنيه.

ووصف مركز بحوث شركة الأهلى فاروس مبيعات سوديك بالمذهلة إذ حققت مبيعات فى الربع الأول من العام الجارى بلغت 3.7 مليار جنيه، بزيادة %102.2 على أساس سنوى وبانخفاض %37.4 على أساس ربع سنوى.

ولفتت الأهلى فاروس إلى استحواذ مشروعات غرب القاهرة على %36 من مبيعات سوديك فى الربع الأول من العام الجارى، مدعومة بإطلاق مشروع «The Estates Residences»، كما ساهمت مشروعات شرق القاهرة والساحل الشمالي بنسبة %34 و%30 فى مبيعات الربع الأول على التوالى .

ونوهت إلى ارتفاع معدل إلغاء المبيعات إلى %10 من المبيعات فى الربع الأول من 2022 مقارنة مع %8 فى الربع الأول من عام 2021، وذلك على خلفية التعليق المؤقت لمشروع 500 فدان، حيث إن استبعاد ذلك الاثر سيؤدي إلى معدل إلغاء مبيعات بنسبة %2.

وقالت الأهلى فاروس إن إجمالى الإنفاق على التشييد فى الربع الأول من العام الجاري تراجع إلى 634 مليون جنيه، مقابل 776 مليونا فى الربع الأول من 2021، و 1.1 مليار فى الربع الأخير من 2021.

ولفتت بحوث الأهلى فاروس إلى أن إيرادات سوديك فى الربع الأول من العام الجارى والتى وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، بزيادة %39.8 على أساس سنوى وبانخفاض %67.1 على أساس ربع سنوى، جاءت مدعومة بشكل أساسى بعمليات التسليم فى المشروع التجارى EDNC و Villette’s Sky Condos، فضلا عن بدء تسليم الوحدات فى «سوديك إيست».

وأشارت إلى أن إجمالى الربح فى الربع الأول من العام الجارى بلغ 503 ملايين جنيه ، بزيادة %78.4 على أساس سنوى وبانخفاض %60.9 على أساس ربع سنوى، مما أدى لارتفاع هامش الربح الإجمالى بنسبة %42.4 بسبب مزيج تسليم أفضل مدعومًا بمشروع «EDNC « التجارى ذى الهامش المرتفع.

وأوضحت الأهلى فاروس أن صافى الربح فى الربع الأول من العام الجارى بلغ 226 مليون جنيه ، بارتفاع %126.0 على أساس سنوى وبانخفاض %56.4 على أساس ربع سنوى، مما أدى إلى ارتفاع هامش صافى الربح بنسبة %19.

وأشارت إلى انخفاض صافى الدين لشركة «سوديك» من 636.8 مليون جنيه فى نهاية الربع الرابع من العام الماضى إلى 526 مليون جنيه فى نهاية الربع الأول من العام الجارى.

كما زادت المستحقات، بما فى ذلك المستحقات خارج الميزانية العمومية، من 19.5 مليار جنيه فى نهاية الربع الرابع من العام الماضى إلى 21.2 مليار فى نهاية الربع الأول من العام الجارى.

وأوصت بحوث الأهلى فاروس بالحفاظ على الوزن الزائد لسهم سوديك، محددة القيمة العادلة للسهم عند 20.02 جنيه .

وتوقعت تحقيق «سوديك» مبيعات بقيمة 11.5 مليار جنيه خلال العام الجارى .

وأكدت بحوث بلتون المالية ارتفاع مجمل المبيعات التعاقدية لشركة سوديك إلى 3.74 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة ارتفاع نحو %102 على أساس سنوى وذلك بفضل نمو مبيعات مشروعات الشركة فى شرق القاهرة بنحو %81 على أساس سنوى مما يمثل %34 من مجمل المبيعات التعاقدية، وكذلك مشروع الساحل الشمالي، JUNE، الذى تم طرحه فى الربع الرابع من 2021 وحقق مبيعات بواقع 1.12 مليار جنيه فى الربع الأول من 2022.

وأوضحت «بلتون» أن مبيعات مشروعات غرب القاهرة سجلت نمواً أيضا بواقع %17 على أساس سنوى إلى 1.35 مليار جنيه، بدعم أساسى من أحدث مشروعات الشركة «ذا استيتس ريزيدنس الشيخ زايد».

ولفتت إلى تسجيل «سوديك» نسبة إلغاءات %9 من مجمل تعاقدات ربع العام، بارتفاع 1 % مقارنة مع العام الماضى.

وقالت «بلتون» إن شركة سوديك باعت 573 وحدة بمشروعاتها فى الربع الأول من 2022 مقارنة مع 333 وحدة فى فترة المقارنة العام الماضى.

وأشارت «بلتون» إلى أن نتائج أعمال «سوديك» أظهرت ارتفاع صافى الربح بعد خصم حقوق الأقلية بواقع %117 على أساس سنوى ليصل إلى 226 مليون جنيه، وذلك إثر نمو الإيرادات بنسبة %40 على أساس سنوى إلى 1٫19 مليار جنيه، و اتساع هامش الربح التشغيلى بنسبة 7٫3 % على أساس سنوى إلى %22.5 نظرا لنسبة الوحدات مرتفعة الهوامش.

ونوهت إلى أن «بلتون» سجلت إيرادات بقيمة 1٫19 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوي %40، وذلك بدعم من نمو التسليمات بنسبة %38 على أساس سنوى لتصل إلى 165 وحدة خلال الربع الأول من العام الجارى .

وأضافت «بحوث بلتون» أن مشروعات شرق القاهرة، EDNC و»Villette’s Sky Condos» مثلت حوالى %67 من قيمة التسليمات، فيما شكّلت مشروعات غرب القاهرة %30 من إجمالى تسليمات الشركة.

ولفتت إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة %78 على أساس سنوى إلى 503 ملايين جنيه، مع اتساع هامش مجمل الربح بنحو 9.1 % على أساس سنوى إلى %42.4 خلال ربع العام، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة التسليمات مرتفعة الهوامش بفضل المشروع التجارى للشركة وهو «EDNC».

وأوصت «بلتون» بشراء سهم «سوديك» محددة القيمة العادلة للسهم عند 22.70 جنيه مقارنة مع السعر الحالى 10.55 جنيه.

وبلغ نصيب مالكى الشركة الأم من الأرباح خلال الثلاثة أشهر نحو 226.23 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 100.46 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خلال الفترة أرباحا بلغت 1.97 مليون جنيه، مقابل 1.82 مليون خلال الربع نفسه من 2021.

وارتفع إجمالى إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.18 مليون جنيه، مقابل 848.57 مليون خلال الفترة المقارنة من 2021.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 19.04 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 44.18 مليون خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 4.73 %، على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنها سجلت صافى ربح بلغ 865.1 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 825.95 مليون خلال 2020.

وبلغ نصيب مالكى الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضى نحو 860.3 مليون جنيه، مقابل 819.65 مليون فى 2020.

وبلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 4.79 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 6٫3 مليون فى 2020.

وارتفع إجمالى إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 6.19 مليار جنيه، مقابل 5.18 مليار خلال 2020.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، خلال النصف الأول من 2021، صافى ربح بلغ 225.84 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى يونيو الماضي، مقابل 74.51 مليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2021 لتصل إلى 1.87 مليار جنيه مقابل 1.26 مليار، خلال الفترة نفسها من العام السابق له.