مراكز الدلتا تستعد لتنفيذ مول طنطا على 135 ألف متر

❐ أحمد بدراوى: تستهدف ضخ 15 مليار جنيه والقرض المشترك مع «العربى الأفريقى» و«مصر» يمول جزءا من المشروعالمال ـ خاصتستعد شركة مراكز الدلتا للمشروعات العقارية، إحدى الشركات التابعة لشركة «مراكز» للاستثمار العقارى، الذراع العقارية لمجموعة فواز الحكير السعودية ، لل

❐ أحمد بدراوى: تستهدف ضخ 15 مليار جنيه والقرض المشترك مع «العربى الأفريقى» و«مصر» يمول جزءا من المشروع

المال ـ خاص

تستعد شركة مراكز الدلتا للمشروعات العقارية، إحدى الشركات التابعة لشركة «مراكز» للاستثمار العقارى، الذراع العقارية لمجموعة فواز الحكير السعودية ، للبدء فى إنشاء «مول طنطا» بمحافظة الغربية باستثمارات تتخطى مليار جنيه.

وقال أحمد بدراوى، الرئيس التنفيذى لشركة «مراكز» للاستثمار العقارى، إن المشروع هو الأحدث للشركة التى تتبنى خطة طموح بالسوق المصرية، تستهدف من خلالها ضخ استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه.

وأشار إلى أن «مول طنطا» يتم تنفيذه على مساحة إجمالية 135 ألف متر، ومساحته البنائية 4500 متر وتخطط لافتتاحه خلال 2019.

ووقعت «مراكز الدلتا» قرضا مشتركا بقيمة حدها الأقصى 641 مليون جنيه، مع كل من البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك مصر لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ «مول طنطا».



وأضاف أن القرض يعكس الثقة الكبيرة التى تضعها البنوك المصرية فى «مراكز» وشركاتها التابعة، مشيرا إلى أن «مول طنطا» يمثل واحداً من أكبر المولات التجارية خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وكشف أن شركته تستهدف إقامة 3 مراكز تجارية عالمية فى مصر خلال خمس سنوات فى القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مشيرا إلى أنها بدأت الدخول فى النشاط العمرانى المتكامل من خلال مشروع «إيون» بمدينة 6 أكتوبر والملاصق لمول العرب.

ومجموعة «فواز الحكير» إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى وتطوير وامتلاك وإدارة مراكز التسوق فى المنطقة بأكبر مساحة تأجيرية في المنطقة، و تمتلك المجموعة 21 مولا تجاريا بمساحة تأجيرية تفوق 1.2 مليون متر مربع.

تأسست المجموعة عام 1989 بالمملكة العربية السعودية، كركيزة وطنية لقطاع التجزئة، ثم توسع نطاق أعمالها ليشمل قطاع الأزياء، التجزئة، المراكز التجارية، المقاولات، الخدمات المالية، والفنادق والطاقة المتجددة، و تمارس الشركة نشاط التجزئة من خلال 2187 فرعا فى أكثر من 19 دولة، ولها حق استخدام العلامة التجارية لأكثر من 87 علامة تجارية، وتستهدف المجموعة التوسع فى القطاع الترفيهى، وتم افتتاح فرع جديد لمدينة ملاهي «بيلى بيز» في مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى توسعها فى مجال الأغذية والمشروبات، بافتتاح العديد من العلامات التجارية التابعة للمجموعة كان آخرها «مطعم الأفندي» فى «مول العرب».