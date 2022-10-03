مراقبون: منتجات «أمازون» تراقب العملاء في كل أركان المنزل

كشفت أمازون مؤخرا فى حدث النقاب عن قائمة طويلة من تحديثات المنتجات قبل موسم التسوق في الأعياد والتي تبدو مصممة لإدخال أدواتها وخدماتها في كل ركن من أركان المنزل بهدف واضح يتمثل في جعل كل شيء أسهل قليلاً إلا أن مراقبين يقولون إن الحدث كان أيضًا تذكيرًا آخر بمدى مراقبة العديد من منتجات أمازون للعملاء، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

أثارت أمازون خلال المؤتمرات السابقة الدهشة بأمثلة صارخة لمنتجات المراقبة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وAstro الروبوت الشبيه بالكلاب الذي يقوم بدوريات في المنزل. ولكن هذا العام، كانت التطورات التي حققتها أمازون في التتبع اليومي أكثر دقة بعض الشيء.

جهاز تتبع النوم

يوضع جهاز تتبع النوم الجديد Halo Rise على سبيل المثال على منضدة ويراقب تنفس الشخص والحركات الدقيقة أثناء نومه دون الحاجة إلى ارتداء جهاز تعقب النوم. يُقال إن الجهاز يعمل حتى إذا تقلب الشخص للاتجاه الآخر، أو وضع الوسائد والبطانيات عليه.

المساعد الصوتي من أمازون

يمكن الآن للمساعد الصوتي من أمازون Alexa أن يقدم التحديثات على المواعيد ويسلط الضوء على تقارير حركة المرور للتنقل إلى المكتب وذلك على شاشة العرض الذكية الجديدة Echo Show 15. هناك أيضًا خيار لمطالبة Alexa بإطفاء الأنوار لمدة تصل إلى 24 ساعة في المستقبل إذا لم يكونوا في المنزل.

تواصل أمازون توسيع ميزات Astro أيضًا، بحيث يمكنه الآن اكتشاف وجوه الحيوانات الأليفة في المنزل وبث لقطات إلى أصحابها عندما يكونون خارج المنزل. يمكن للروبوت أيضًا التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب ويمكنه إجراء مراقبة أعمق عندما يكون المالك بعيدًا كجزء من اشتراك المراقبة الافتراضية.

مراقبون: أمازون ليست الشركة التقنية الوحيدة التي تقدم منتجات تراقب المستخدمين

وقال المراقبون إن أمازون ليست الشركة التقنية الوحيدة التي تقدم منتجات تراقب المستخدمين أو تجمع البيانات مع وعد بتحسين وسائل الراحة والإنتاجية والسلامة. لكن أمازون، ربما أكثر من أي من أقرانها، فقد أنشأت مجموعة مترامية الأطراف من المنتجات والخدمات التي يمكن القول إنها تتبع المزيد من حياتنا اليومية داخل منازلنا وحولها.

قال جوناثان كولينز، المحلل في ABI Research، إن نطاق واتساع عروض المستهلكين التي تقدمها الشركة قد يكون مصدر قلق للبعض، ولكن قد يقبل الكثيرون ببساطة مقايضة ذلك مقابل وسائل الراحة.

وأضاف: “تم بشكل عام تحسين مواقف المستهلكين السلبية تجاه جمع البيانات عبر المنزل الذكي ومناطق أخرى إلى حد كبير من خلال الخدمات التي يتم تلقيها في المقابل. حتى لو لم يكن ذلك واضحًا، هناك تنازل مقابل الخدمات الأقل سعرًا أو المجانية ومشاركة البيانات وجمعها التي تدعم ذلك.”