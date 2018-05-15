مرافق آب تاون كايرو ترجح كفة إعمار مصر فى النزاع مع النصر للإسكان

بدور إبراهيم: كشف مصدر مسئول بشركة النصر للإسكان عن تسوية النزاع وديا بينها وبين شركة «إعمار مصر» بخصوص قطعة الأرض المقام عليها مشروع «آب تاون كايرو زهراء المقطم» نظرًا لعدم اكتمال توصيل المرافق المتعاقد عليها إليها.وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن

بدور إبراهيم:



كشف مصدر مسئول بشركة النصر للإسكان عن تسوية النزاع وديا بينها وبين شركة «إعمار مصر» بخصوص قطعة الأرض المقام عليها مشروع «آب تاون كايرو زهراء المقطم» نظرًا لعدم اكتمال توصيل المرافق المتعاقد عليها إليها.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن «النصر» كان من المفترض أن تنهى توصيل المرافق إلى كامل أرض المشروع منذ 8 سنوات، ولكن الظروف التى شهدها القطاع العقارى من اضطرابات سياسية واقتصادية فى الفترة بين 2011 إلى 2013 حالت دون إتمام ذلك، مشيرًا إلى أن الشركة تحملت العديد من الأعباء وفور تحسن الأوضاع، وتبنى إستراتيجيات تنموية تم العمل على قدم وساق فى أعمال المرافق المتبقية، ومن المزمع إنهاؤها خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن شركة النصر فضلت تسوية النزاع القائم واللجوء إلى الحلول الودية بعد ثبوت تضرر الطرف الثانى.

وكانت «إعمار مصر» قد أعلنت فى أغسطس الماضى عن تلقيها طلبًا للتحكيم من شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن فسخ عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم، البالغة 4 ملايين متر، المقام عليها مشروع «آب تاون كايرو»، وطالبت «النصر» باسترداد 3.4 مليون متر، تمثل الأرض التى لم تقم «إعمار مصر» بتطويرها، وفقا لبنود التعاقد فى 2005 بين الطرفين، إذ لم تضخ «الأخيرة» وفقًا للتعاقد المبرم 11 مليار جنيه فى المشروع خلال الفترة الزمنية البالغة 6 أعوام، المنتهية فى 2011 وقامت الشركة الإماراتية بتطوير %20 فقط من المشروع، ما يعادل 800 ألف متر تقريبًا.

وحصلت «إعمار مصر» على الأرض البالغة 4 ملايين متر مربع، تحت العجز والزيادة، فى 2005 بموجب مزايدة طرحتها «النصر» وبلغ السعر الإجمالى لها 360 مليون جنيه، ولم يتقدم للمزايدة سوى «إعمار»، بالعرض الوحيد وبلغ السعر 90 جنيهًا للمتر وقتها.

وأضاف المصدر أنه عند إجراء أعمال قياسات الأرض تبين أن «إعمار مصر» حصلت على مساحة إضافية تعادل 200 ألف متر سيتم إلزامها وفقًا للتعاقد المبرم بدفع ثمنها، وهو سعر التعاقد 90 جنيها للمتر، أى حوالى 18 مليون جنيه.