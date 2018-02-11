مراسم للتطوير تستهدف إيرادات 32 مليار جنيه من مشروعين

خالد بدر الدينأعلن طارق حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة المراسم للتطوير العمراني المصرية، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، أن الشركة تستهدف إيرادات بحوالى 32 مليار جنيه (1.81 مليار دولار) من مشروعين عقاريين بشرق القاهرة خلال 5 – 7 سنوات.وقال حلمي إن الشركة ستطلق مشروعًا سياحيًا في مدينة رأس س

خالد بدر الدين

أعلن طارق حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة المراسم للتطوير العمراني المصرية، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، أن الشركة تستهدف إيرادات بحوالى 32 مليار جنيه (1.81 مليار دولار) من مشروعين عقاريين بشرق القاهرة خلال 5 – 7 سنوات.

وقال حلمي إن الشركة ستطلق مشروعًا سياحيًا في مدينة رأس سدر شرقي القاهرة خلال 2019، وتستهدف مضاعفة مبيعاتها هذا العام إلى 5 مليارات جنيه من 2.5 مليار في 2017.

وأضاف حلمي، في مؤتمر صحفي عقدته الشركة، اليوم الأحد، أن المراسم ستضخ استثمارات 29 مليار جنيه في المشروعين، من خلال التمويل الذاتي والقروض ومن المبيعات المتعاقد عليها.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن شركة المراسم تعتزم إنشاء المجمع السكني التجاري “فيفث سكوير” على مساحة 158 فدانًا بشرق القاهرة، ويقع المشروع الثاني “كابيتال جيت” في شرق القاهرة، ويقام على مساحة 97 فدانًا.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع ”فيفث سكوير تبلغ 16.5 مليار جنيه وإيراداته المتوقعة 18 مليار جنيه، وتتكون مرحلته الأولى من 1530 وحدة سكنية، وأن مشروع كابيتال جيت تبلغ تكلفته الاستثمارية 12.5 مليار جنيه وإيراداته المستهدفة 14 مليار جنيه.



وتأسست المراسم للتطوير العقاري في مصر عام 1997، ونفذت العديد من مشروعات المقاولات من أهمها مبنى الركاب الجديد في مطار الغردقة، وصالة الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، ومبنى الركاب الجديد في مطار شرم الشيخ وتجديد الجامع الأزهر.