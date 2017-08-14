مراسم تطرح 5th square للبيع والمتر يبدأ من 14.350 ألف جنيه

بدور إبراهيم بدأت شركة مراسم الدولية للتطوير العمرانى "بن لادن" فى فتح باب الحجز فى مشروعها كومباوند 5th square بالتجمع الخامس المقام على 158 فدانًا بالقرب من مشروع بالم هيلز ونادى بلاتنيوم . وقال مصدر بالشركة إن المشروع يشمل وحدات سكنية شقق بمساحات 90، 120، 145، 180، 205 مترات و

بدور إبراهيم

بدأت شركة مراسم الدولية للتطوير العمرانى “بن لادن” فى فتح باب الحجز فى مشروعها كومباوند 5th square بالتجمع الخامس المقام على 158 فدانًا بالقرب من مشروع بالم هيلز ونادى بلاتنيوم .

وقال مصدر بالشركة إن المشروع يشمل وحدات سكنية شقق بمساحات 90، 120، 145، 180، 205 مترات و2060 مترًا للبنتهاوس، وبأسعار بدأت من 14.350 إلى 14 ألف و900 جنيه للمتر وتسلم الوحدة كاملة التشطيب بنظام الترا تشطيب سوبر لوكس.

وأشار إلى أن الفيلات تسلم على الطوب الاحمر وبأسعارتبدأ من 4.5 مليون للتاون هاوس، 5.8 مليون للتوين و8.5 مليون للفيلا المستقلة، موضحا أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا فى الأيام القليلة المقبلة، وتعد تلك الاسعار خاصة بمناسبة افتتاح المشروع.

وأوضح المصدر أن هناك 3 أنظمة للسداد الأول 5 % دفعة حجز و5 % بعد 3 شهور مقدم تعاقد 5 % دفعة استلام والتقسيط على 6 سنوات، الثانى 10 % حجز و10 % تعاقد و10 % استلام وتقسيط على 8 سنوات وعرضا للتقسيط على 4 سنوات هو أن يباع سعر المتر بـ 12.750 ألف جنيه .

ولفت الى ان التسليم بعد 3 سنوات من التعاقد أى عام 2020 ، مضيفا أن العمارات بارتفاع ارضى و4 ادوار ويضم المشروع خدمات لاند سكيب ومولا تجاريا ضخما وناديين صحيين، أحدهما للعمارات والآخر للفيلات .