المباحثات ستتناول الأمور الآتية: الدبلوماسية ، والتمويل ، وتأشيرات الدخول والطيران ، والصحة ، والثقافة ، والسياحة ، والفضاء والعلوم والاستثمار ، والابتكار والتجارة

قبل أن تقلع الطائرة إسرائيلية صباح اليوم لأول مرة من تل أبي لمطار أبو ظبي، بقيادة ممثلين إسرائيليين وأمريكيين وصل مراسل ومبعوث صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وأعد المراسل تقريرا خاصا من داخل الإمارات العربية المتحدة، وتجول في شوارع المدينة معبرا عن اندهاشه بالأبراج السكنية والشوارع والمواطنين الإماراتيين.

ويقول الصحفي الإسرائيلي “أدير ينكو”: “ركبت سيارة أجرة واتصلت بعائلتي في تل أبيب للتحدث معهم علي ما وصلت إليه”. مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أبو ظبي

وأضاف، كنت على يقين من أن الكلمات العبرية ستثير اهتمام سائق التاكسي رامي ، لكنها لم تلف انتباهه، ولا يبالي بها.

وتابع، بعد 40 دقيقة أخبرته أنني من إسرائيل ، وأعرب عن اندهاشه ونظر إلي بحماس وقال إنه لم يقابل إسرائيليًا قط.

ويضيف “أدير” لم يسمع السائق عن الوفد الإسرائيلي، حتى في محطة ترانزيت أبو ظبي ، عندما قلت إنني في طريقي للإستعداد لإستقبال الوفد الإسرائيلي إلى دبي لم يكن الحادث مألوفًا لأحد. مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أبو ظبي

قائلا: يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة أقل حماسًا للزيارة من إسرائيل.

وبحسب الصحفي الإسرائيليى، ستجري المباحثات اليوم في مجموعات عمل تضم ممثلين إسرائيليين، وأمريكيين حول الموضوعات التالية: الدبلوماسية ، والتمويل ، وتأشيرات الدخول والطيران ، والصحة ، والثقافة ، والسياحة ، والفضاء والعلوم والاستثمار ، والابتكار والتجارة.