مراد مكرم: سعيد بردود الأفعال حول للحب فرصة أخيرة

أحمد حمديأعرب الإعلامي والفنان مراد مكرم عن سعادته بردود الأفعال حول دوره فى مسلسل "للحب فرصة أخيرة" المعروض حاليا على قناة ONE الفضائية.وقال مراد: عندما عرضت علي المخرجة منال الصيفي دور "خيري" رأيته بصورة مختلفة، فالشخصية ليست شريرة شرا مطلقا، ولكن خلفية خيري جعلته يتصرف تصرفات بدت للجمهور أنه

أحمد حمدي

أعرب الإعلامي والفنان مراد مكرم عن سعادته بردود الأفعال حول دوره فى مسلسل “للحب فرصة أخيرة” المعروض حاليا على قناة ONE الفضائية.

وقال مراد: عندما عرضت علي المخرجة منال الصيفي دور “خيري” رأيته بصورة مختلفة، فالشخصية ليست شريرة شرا مطلقا، ولكن خلفية خيري جعلته يتصرف تصرفات بدت للجمهور أنه شرير.

وتابع: يمر خيري خلال الأحداث بالكثير من المطبات، فيخسر أمواله بالبورصة ويفقد أشياء كثيرة فى حياته، ويلزم زوجته بتحمله وتحمل قسوته حتى تترك المنزل وتقع فى غرام شخص آخر وهى على ذمته، وقد سعدت بردود الأفعال حول المسلسل بشكل عام وحول شخصيتى.

وأضاف مراد: عندما يكرهك الجمهور فى دور شر تعلم أنك كممثل أتقنت الدور بشكل جيد.

“للحب فرصة أخيرة” بطولة داليا البحيرى، فراس سعيد، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، أمل رزق، هبه الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الالفي، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشي، تسنيم، نور مصيلحي، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخله، مي ابراهيم، محمد رجابي، نونا، اسلام شوقي، رباب ابراهيم. ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفى، وإنتاج مصر للسينما.