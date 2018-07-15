مراد بديلًا لعبدالفتاح في مجلس إدارة اتحاد التأمين

ماهر أبو الفضل:اتخذ الاتحاد المصرى لشركات التأمين، برئاسة علاء الزهيري، الإجراءات الرسمية، لضم عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة “المهندس” لتأمينات الحياة، لمجلس إدارته، ممثلاً عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بديلا عن صلاح عبدالفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية “مي

ماهر أبو الفضل:

اتخذ الاتحاد المصرى لشركات التأمين، برئاسة علاء الزهيري، الإجراءات الرسمية، لضم عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة “المهندس” لتأمينات الحياة، لمجلس إدارته، ممثلاً عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بديلا عن صلاح عبدالفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية “ميتالكو”، الذى وافته المنية الشهر الماضي، بعد صراع قصير مع المرض.

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن دخول مراد عضوية مجلس إدارة الاتحاد، مرتبطة بكونه المرشح الوحيد المتبقى على قائمة الانتظار من بين المرشحين الذى تنافسوا على عضوية المجلس فى المقاعد المخصصة لنشاط تأمينات الأشخاص خلال الانتخابات التى أجريت فى أغسطس من العام الماضي، بما يتوافق مع النظام الأساسى للاتحاد.

وتنص المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين فى مجلس إدارة الاتحاد حل محله العضو التالى له فى عدد الأصوات مع الالتزام بقاعدة التمثيل النسبى لعدد الشركات والجمعيات، وتكون مدة عضوية العضو الجديد مكملة لمدة سلفه”.

فيما تنص المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسى المرتبطة بتشكيل مجلس إدارة اتحاد التأمين، من ثلاثة عشر عضواً، على أن “يتكون من رئيس ونائب على أن يمثل أحدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ويمثل الآخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات”.

كما تنص المادة نفسها على أن يتشكل المجلس من تسعة أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات وجمعيات التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعى التوازن النسبى بين الشركات والجمعيات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتلك التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، بالإضافة إلى عضوين يمثلان شركات التأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وكشف الزهيرى أنه فى حال خلو أى مقعد جديد من المقاعد المخصصة لشركات تأمينات الأشخاص، لاى سبب، فسيتم إجراء انتخابات، ويتم فتح باب الترشح لها ودعوة الجمعية العامة للاتحاد لاختيار واحد من بين المرشحين.

ولفت إلى أن قائمة الانتظار فى نشاط الأشخاص، كانت تضم اثنين، هما، رماح أسعد العضو المنتدب للمصرية تكافل حياة، وعبداللطيف مراد العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، مشيرا إلى أنه تم إدخال “أسعد” فى مجلس الإدارة، بعد خلو مقعد عمرو شمس العضو المنتدب لشركة إيس لتأمينات الحياة – تشب حالياً-، بعد تركه لمنصبه فى الشركة، ولم يتبق فى قائمة الانتظار سوى مراد.

وأشار إلى أن الاستثناء الوحيد، هو خلو منصب عضو مجلس الإدارة المخصص لشركة مصر لتأمينات الحياة – كشركة قطاع أعمال عام – لزوال الصفة عمن يمثلها لأى سبب، ففى تلك الحالة يحصل من يخلفه فى الشركة نفسها على العضوية بدون أى انتخابات، ودون إدخال بديل له من قائمة الانتظار.

وحددت المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسى للاتحاد، الحالات التى يزول فيها صفة العضوية من مجلس الإدارة وهى “فى حالة انتهاء العلاقة بين عضو مجلس إدارة الاتحاد والشركة أو الجمعية التى يمثلها أو إذا طلب العضو إعفاءه من عضوية مجلس إدارة الاتحاد، فإن كان من زالت عنه صفة العضوية يمثل شركة تأمين قطاع أعمال عام فعلى الشركة فى هذه الحالة ترشيح من يخلفه فى عضوية المجلس.

ولفت رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن استثناء مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة من خلافة أى من المدرجين على قوائم الانتظار كلِ فى نشاطه، لها علاقة بالنظام الأساسى للاتحاد والذى تنص مادته الثامنة عشرة – الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة – على “وجود عضوين يمثلان شركات التأمين بقطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وأكد الزهيرى أنه فى حال خلو أى مقعد من المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركات الممتلكات، ففى تلك الحالة سيتم إدخال، رضا فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة المهندس للتأمين، باعتباره الوحيد على قائمة الانتظار فى نشاط الممتلكات.

ولفت إلى أن المقعد المخصص لشركة مصر للتأمين، خلا فى نوفمبر الماضي، وكان يشغله الدكتور عادل موسي، رئيس مجلس إدارتها وعضوها المنتدب، ودخل بدلا منه حسين عطاالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد للشركة.

ومن المعروف أن لشركات الممتلكات 7 مقاعد بمجلس اتحاد التأمين، منها واحد مخصص لشركة مصر للتأمين بموجب النظام الأساسى، أما شركات الحياة فلها 6 مقاعد بالمجلس، منها مقعد مخصص أيضاً لشركة مصر للحياة.

ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين من كل من علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، رئيسا، والدكتور سعيد جبر، العضو المنتدب لشركة “قناة السويس” لتأمينات الحياة، نائبا.

ويشغل مقاعد عضوية مجلس الإدارة المخصصة لشركات الممتلكات كل من أحمد عارفين العضو المنتدب لـ”المصرية تكافل” ممتلكات، ومحمد مهران العضو المنتدب لـ”أليانز”، وحسن درويش العضو المنتدب لـ”رويال”، وعادل فطورى العضو المنتدب لـ”وثاق”، وأنور ذكرى العضو المنتدب لـ”جمعية التأمين التعاونى” بجانب حسين عطاالله رئيس مجلس إدارة شركة “مصر للتأمين”.

أما المقاعد المخصصة للعضوية عن شركات الاشخاص فتضم كل من رماح اسعد العضو المنتدب للمصرية تكافل حياة، ووإلينا بوتاروفا العضو المنتدب لشركة “ميت لايف أليكو”، وسعيد الألفى العضو المنتدب لـ”لدلتا” والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة “مصر لتأمينات الحياة” ممثلا لشركات القطاع العام، بخلاف عبداللطيف مراد العضو المنتدب للمهندس للتأمين الذى تم ضمه رسميا منذ أيام.