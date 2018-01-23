مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري.. لجنة مشتركة من المالية والمركزى لإدارة السيولة

وقف التوسع بتمويلات المركزى للإسكان الاجتماعى والـSMEsهاجر عمران وسمر السيد قال صندوق النقد الدولى إن نهاية مارس المقبل ستشهد تأسيس لجنة بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لإدارة السيولة والتنبؤ بها وتحليل أنماط الإيرادات والنفقات والاحتياجات التمويلية. وأضاف الصندوق في تقرير ا

وقف التوسع بتمويلات المركزى للإسكان الاجتماعى والـSMEs





هاجر عمران وسمر السيد



قال صندوق النقد الدولى إن نهاية مارس المقبل ستشهد تأسيس لجنة بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لإدارة السيولة والتنبؤ بها وتحليل أنماط الإيرادات والنفقات والاحتياجات التمويلية.



وأضاف الصندوق في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر اليوم أنه سیتم احتواء السحب الحكومى علی المكشوف عند الحدود القانونیة.



وأشار إلى أن إقراض البنك المركزى للبنوك سيخدم احتياجات السيولة قصيرة الأجل فى حين أن البرامج المدعومة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الاجتماعى سيتم تغطيتها بواقع 45 مليار جنيه للـSMEs و20 مليارًا للإسكان الاجتماعى.



وأضاف أنه لن يتم التوسع فى البرامج المشار إليها، كما سيبحث البنك المركزى ووزارة المالية عن خيارات أخرى للتمويل وتحسين النفاذ إلى هذه المجموعات.