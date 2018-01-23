مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري.. تراجع التوقعات لإيرادات قناة السويس

سمر السيد وهاجر عمران خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال العام المالي المقبل 2018/2019 بواقع 300 مليون دولار لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقارنة بـ6 مليارات دولار إيرادات كانت متوقعة العام الماضي.جاء ذلك وفقاً لتقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد المصرى



سمر السيد وهاجر عمران



خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال العام المالي المقبل 2018/2019 بواقع 300 مليون دولار لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقارنة بـ6 مليارات دولار إيرادات كانت متوقعة العام الماضي.

جاء ذلك وفقاً لتقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد المصرى الصادر عن الصندوق النقد اليوم.

وفي المقابل ثبت الصندوق توقعاته بشأن إيرادات قناة السويس بنهاية العام المالى 2017/2018 لتبلغ نحو 5.5 مليار دولار وهي نفس التوقعات التي أشار لها العام الماضي.



وأضاف الصندوق أن العائدات المتوقعة للقناة بنهاية 2019/2020 ستبلغ نحو 6 مليارات دولار على أن ترتفع إلى 6.3 مليار بنهاية 2020/2021 ثم 6.7 مليار دولار فى 2021/2022.

