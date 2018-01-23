مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري.. تراجع توقعات تدفق الاستثمار الأجنبي بمليار دولار

سمر السيد – هاجر عمرانعدل صندوق النقد الدولى توقعاته لصافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالى الحالى، لتسجل نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار تنبأ بها خلال المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى المعلنة سبتمبر الماضى. وأضاف الصندوق خلال تقرير الخبراء بشأن المراجعة

سمر السيد – هاجر عمران

عدل صندوق النقد الدولى توقعاته لصافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالى الحالى، لتسجل نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار تنبأ بها خلال المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى المعلنة سبتمبر الماضى.



وأضاف الصندوق خلال تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد المصرى الصادر اليوم، أن البيانات الأولية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالى الماضى أظهرت وصوله إلى 7.7 مليار دولار منخفضاً بواقع 1.1 مليار عن التوقعات السابقة وهى 8.8 مليار دولار.

كما خفض الصندوق توقعاته لصافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية العام المالى المقبل 2018/2019 لتسجل نحو 9.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار متوقعة خلال المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى سبتمبر الماضى.