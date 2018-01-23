مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري.. البطالة ستتراجع لـ12.1% بنهاية يونيو

سمر السيد - هاجر عمران عدل صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدلات البطالة عن العام المالى الماضى 2016/2017، لتسجل نحو 12.1% مقابل 12.6% تنبأ بها فى المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سبتمبر الماضى. وأضاف الصندوق خلال تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية على أداء الاقتصا



سمر السيد – هاجر عمران



عدل صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدلات البطالة عن العام المالى الماضى 2016/2017، لتسجل نحو 12.1% مقابل 12.6% تنبأ بها فى المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سبتمبر الماضى.



وأضاف الصندوق خلال تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد المصرى الصادر اليوم، أن معدل البطالة سيتراجع بنهاية العام المالى 2017/2018 مسجلاً نحو 11.2%، مقابل 11.8% تنبأ بها سابقاً.



وتابع التقرير: ستواصل معدلات البطالة تراجعها مسجلة 9.9% بنهاية العام المالى المقبل 2018/2019، مقابل 10.7% تقديرات أولية عن العام نفسه.