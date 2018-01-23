مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري.. الدين العام سينخفض 17% في 2021



هاجر عمران -سمر السيد



توقع صندوق النقد الدولى أن تنخفض ديون الحكومة العامة بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية البرنامج المتفق عليه مع الصندوق للحصول علي قرض الـ12 مليار دولار أى يونيو 2021.



كما توقع الصندوق في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر اليوم أن يتحول العجز الأولى إلى فائض بقيمة 0.2% مع نهاية العام المالى الحالى، مقابل عجز بقيمة 1.8% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى. وذكر الصندوق أن التحول إلى فائض يرجع إلى تأثیر زیادة القیمة المضافة بشکل عام، وانخفاض الأجور ودعم الوقود مضيفا أن معدلات العجز الأولى بلغت 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2015- 2016.



وقال الصندوق إن معدلات العجز بالحساب الجاري ظلت كما هى دون تغيير عند 6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2016-2017، ولكن مع تحسن التنافسية الخارجية وإصلاحات بيئة الأعمال وتعافى السياحة من المتوقع أن يقترب العجز إلى 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى الحالى، كما سيسجل 3.5% بنهاية 2021- 2022.