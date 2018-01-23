مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري.. إنشاء جهاز تنظيم النقل يونيو المقبل

هاجر عمران - سمر السيد قال صندوق النقد الدولى إن مصر ستفصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل، من خلال إنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل. وأوضح تقرير الخبراء عن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد المصرى الصادر اليوم أن هذا الإجراء سيتم بحلول نهاية يونيو المقبل ويستهدف تحسين التن



هاجر عمران – سمر السيد



قال صندوق النقد الدولى إن مصر ستفصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل، من خلال إنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل.



وأوضح تقرير الخبراء عن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد المصرى الصادر اليوم أن هذا الإجراء سيتم بحلول نهاية يونيو المقبل ويستهدف تحسين التنافسية.

جدير بالذكر أن نهاية نوفمبر الماضى شهدت عقد، لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا لأعضائها، لمناقشة مشروع إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان.