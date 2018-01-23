مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري.. آلية جديدة لتسعير البترول نهاية فبراير

هاجر عمران وسمر السيد قال صندوق النقد إن نهاية فبراير المقبل ستشهد موافقة مجلس الوزراء على آلية جديدة لأسعار الوقود، تضمن ضبطها بشكل دوري مع التغييرات في سعر الصرف، أسعار النفط العالمية وحصة منتجات الوقود المستوردة من سلة الاستهلاك. وأضاف الصندوق تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثان



هاجر عمران وسمر السيد



قال صندوق النقد إن نهاية فبراير المقبل ستشهد موافقة مجلس الوزراء على آلية جديدة لأسعار الوقود، تضمن ضبطها بشكل دوري مع التغييرات في سعر الصرف، أسعار النفط العالمية وحصة منتجات الوقود المستوردة من سلة الاستهلاك.



وأضاف الصندوق تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى الصادر اليوم، أن هذه الآلية تستتهدف تعزيز إصلاحات دعم الطاقة، مؤكدا أن وزير البترول طارق الملا كان من المفترض أن يقدم هذه الآلية إلى رئيس الوزراء بحلول نهاية سبتمبر 2017 وهو ما لم يحدث.