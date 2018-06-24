مراجعة رسوم تموين السفن

المال - خاصوافقت وزارة النقل على مراجعة القرار 800 لعام 2016، الخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، لنشاط تموين السفن، الذى على أثره شهدت مصر عزوفا للسفن عن طلب تلك الخدمات من الموانئ المصرية.وانتهى الاجتماع الذى عقد بين قطاع النقل البحري، مع ممثلى غرف الملاحة «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمي

المال – خاص

وافقت وزارة النقل على مراجعة القرار 800 لعام 2016، الخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، لنشاط تموين السفن، الذى على أثره شهدت مصر عزوفا للسفن عن طلب تلك الخدمات من الموانئ المصرية.

وانتهى الاجتماع الذى عقد بين قطاع النقل البحري، مع ممثلى غرف الملاحة «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس» بشأن مناقشة سعر مقابل التداول لتموين السفن «المواد البترولية / المياه»، بضرورة موافاة قطاع النقل البحرى بطلبات شركات التوريدات البحرية التابعة لتلك الغرف بالمشكلات التى واجهتهم حيال تطبيق القرار، علاوة على موافاة القطاع بأسعار الموانئ المجاورة « متوسط 6 أشهر « خاصة التى هربت إليها السفن خلال العامين الماضيين، متضمنة تلك المقترحات أى حلول مقترحة لجذب السفن للتموين فى مصر، وأسباب عزوف السفن عن التموين بها.

أشار محمد على، رئيس شركة بولارس للخدمات البحرية، إلى أن قرار 800 لعام 2016 أدى إلى رفع رسوم الخدمات البحرية بنسبه %100، وأن رسوم توريد طن المياه للسفن البحرية زاد من 6 دولارات إلى 12 دولارًا وفقا للقرار، ما أدى إلى عزوف السفن عن شراء احتياجاتها من المياه بداخل موانئ السويس.

ذكر أن السفن بدأت تلجأ إلى الموانئ المنافسة فى السعودية، بشأن الحصول على احتياجاتها من المياه لأن سعرها أقل، ولا يتجاوز 6 دولارات فقط للطن.

لفت إلى أن القرار أدى إلى رفع رسوم تموين السفن بالوقود إلى 20 دولارًا للطن، ما جعل الموانئ المحلية خارج نطاق المنافسة مع المجاورة.

أكد أن شركات الخدمات البحرية تعانى من الخسائر مؤخرًا بسبب تأثيرات القرار السلبية عليها، بعد عزوف السفن عن اللجوء للموانئ المحلية.

يذكر أن وزارة النقل تعهدت فى أكثر من لقاء مع السوق الملاحية تعديل القرار 800، بما يعمل على تحقيق مصالح جميع الأطراف، وأن تزيد إيرادات هيئات الموانئ من ناحية، علاوة على تحقيق ربحية للشركات العاملة فى الأنشطة المختلفة.

أشار مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إلى أن شركته تقدمت فور صدور القرار 800 بضرورة تعديل البنود الخاصة بنشاط تموين السفن، وتجارة الترانزيت.

أكد المصدر أن تلك الخدمات تعد خدمات تصديرية، بالعملة الصعبة، وترتبط بالسوق المنافس العالمي، لا سيما أنه حال زيادة تعريفة تلك الخدمات، تقوم السفن بالاستعانة بموانئ أخرى منافسة، لا سيما أن الموانئ القريبة من مصر تقوم بتخصيص أرصفة متخصصة لتلك الأنشطة، التى تنتشر فى حيفا، وأشدود بإسرائيل، وبيريه باليونان، ومالطا، وموانئ السعودية.

