مراجعة الصندوق الثانية للاقتصاد.. 3.5 مليون مصرى يدخلون سوق العمل فى 5 سنوات

خالد بدر الدينيتوقع صندوق النقد ارتفاع عدد المصريين الذين يدخلون سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى حوالى 3.5 ملايين عامل بمعدل 700 ألف شخص كل سنة كما أن 34% من سكان مصر تحت عمر 15 سنة حاليا، وسينضمون لسوق العمل بعد عام 2022، وهذا يعنى احتياج المزيد من الشباب لفرص عمل جديدة.ويرى الصندوق إ



خالد بدر الدين

يتوقع صندوق النقد ارتفاع عدد المصريين الذين يدخلون سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى حوالى 3.5 ملايين عامل بمعدل 700 ألف شخص كل سنة كما أن 34% من سكان مصر تحت عمر 15 سنة حاليا، وسينضمون لسوق العمل بعد عام 2022، وهذا يعنى احتياج المزيد من الشباب لفرص عمل جديدة.

ويرى الصندوق إن نسبة مشاركة السكان فى سوق العمل منخفضة بالمعايير الدولية حيث تبلغ حوالى 50 % بالمقارنة مع 62 % فى دول الأسواق الناشئة وهذا يعنى أن نسبة كبيرة من السكان الذين فى سوق العمل ليس لديهم وظائف مما يجعل معدل البطالة مرتفعة لتصل حاليا إلى أكثر من 12 % وإن كانت أقل من 13.4 % خلال السنة المالية 2013-2014.

ولذلك يؤكد الصندوق إنه من الضرورى توفير مئات الآلاف من فرص العمل لتحسين مستويات المعيشة بعد أن ارتفع معدل الفقر من 25.2 % خلال السنة المالية 2010-2011 إلى 27.8 % خلال السنة المالية 2015-2016.

وأظهرت وثائق الصندوق إن التوزيع العشوائى لعوامل الإنتاج وقصور الديناميكية فى القطاع الخاص أدى إلى نصيب الفرد من النمو وهبط نسب التوظف طوال السنوات الماضية ولاسيما بين الشباب والنساء وهذا يعنى أن الحكومة يجب أن تطبق برامج تدريب لتعليم العاطلين مهارات جديدة ولازمة لفرص العمل فى المستقبل وتعزيز دور القطاع الخاص لتوفير مشروعات تحتاج لعمالة كثيفة لتحسين تكامل مصر فى سلاسل القيمة العالمية.

وجاء فى تقرير الصندوق إن القطاع الخاص فى مصر صغير بالنسبة للدول المماثلة فى الأسواق الناشئة إذ يبلغ عدد الشركات الجديدة فى القطاع الخاص حوالى شركة واحدة فقط مقابل 24 شركة جديدة فى دول الأسواق الناشئة كما أن نسبة الاستثمار فى القطاع الخاص المصرى بلغت 11.4 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات من 2000 إلى 2016 مقابل أكثر من 18.4 % فى الأسواق الناشئة.

ويبلغ معدل البطالة بين الشباب حوالى 31 % وفقا لتقديرات الصندوق الذى يؤكد أيضا على أنه حتى الشباب المتعلم من خريجى الجامعات يجدون صعوبة فى دخول سوق العمل وأن حوان 30 % من العاطلين من الشباب و50 % من النساء صغيرات السن الحاصلات على دبلومات كما أن نسبة النساء فى سوق العمل مازالت صغيرة عند 23 % فقط.