قال “تسفي يحزكيلي” مذيع بمحطة “103 FM” للشئون العربية بالإذاعه العبرية، إن هناك تقارير تفيد بأن الإيرانيين سيحاولون شن هجوم يوم الثلاثاء المقبل، وهو يوم توقيع اتفاقية السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بالبيت الأبيض.

وتحدث “يحزكيلي” ظهر اليوم الجمعة عن حفل توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات قائلا: “سيدخل الشرق الأوسط واقعًا جديدًا”.

وأضاف، من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء حفل كبير في الإمارات وفي الخلفية إيران ستكون في مناورة عسكرية كبيرة في الخليج.. هل هذا تلميح للتوتر المتوقع؟.. نعم إنه تلميح إلى التوتر الذي سيظل دائمًا، لقد اقتربت إسرائيل بالفعل من إيران وهي الآن جارتها عبر الخليج.

وتابع، إنهم يقومون بالممارسة كدليل على القوة كتهديد للإمارات، واقع يكون فيه حليف إسرائيل الاستراتيجي على بعد مائة كيلومتر من إيران.. والأمر مختلف تمامًا بالنسبة للإيرانيين، بالنسبة لهم إنه نوع من إعلان الحرب إنه استفزاز، سيرون كل خطوة تتخذها إسرائيل في الإمارات كمكان يمكنهم فيه الرد.

وتستعد إسرائيل والإمارات لإرساء حجر الأساس، ووضع الختم النهائي لاتفاقية التطبيع في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل .