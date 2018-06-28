مذيع أمريكي يقترح إعداد حلقة عن مصر في برنامجه المحقق الجوال

المال- خاصالتقت، صباح اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الصحفى والمذيع الأمريكي الشهير بقنوات CBS وPBS الأمريكية بيتر جرينبرج، الذى يعتبر من أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارًا، حيث يتابعه ما يقرب من 300 مليون مشاهد.يأتى ذلك فى ضوء الخطة الترويجية الحالية التى تنتهجها ا

المال- خاص





التقت، صباح اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الصحفى والمذيع الأمريكي الشهير بقنوات CBS وPBS الأمريكية بيتر جرينبرج، الذى يعتبر من أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارًا، حيث يتابعه ما يقرب من 300 مليون مشاهد.

يأتى ذلك فى ضوء الخطة الترويجية الحالية التى تنتهجها الوزارة نحو فتح نوافذ حوار على العالم الخارجي عن طريق التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الأجنبية وعمل لقاءات مع أكبر وأهم القنوات التليفزيونية الدولية التي لها مصداقية.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بجرينبرج فى مصر، مؤكدة قدرة مصر فى ضوء ما تتمتع به من مقومات هائلة أن تجذب كل شرائح السائحين.

وخلال اللقاء قدم السيد جرينبرج مقترحًا حول إعداد حلقة عن مصر فى فقرة “الكنوز الخفية Hidden Gems” فى برنامجه “المحقق الجوال” Travel Detective الذي يعرض خلال الفقرة الأماكن السياحية غير المعروفة فى مختلف دول العالم، حيث أبدى رغبة بأن يقدم حلقة عن مصر من الأماكن السياحية البكر التى لا يعرفها السائحون، مشيرًا إلى إمكانية إذاعة إحدى حلقات برنامجه الإذاعى من أى مكان بمصر.

وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بهذه الفكرة التى تتزامن مع إطلاق حملة الترويج السياحى مصر “اكتشف مصر” [email protected] ، مشيرة إلى أهمية هذه الحلقة فى إلقاء مزيد من الضوء على الأماكن السياحية الكثيرة الموجودة بمصر مثل الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن بيتر جرينبرج مراسل ومنتج ومحاور، ويعد أحد الإعلاميين الأكثر شهرة عالميًّا حيث يحظى برنامجه بنسبة مشاهدة عالية تتخطى 300 مليون مشاهد من مختلف أنحاء العالم.

وحاز جرينبرج عدة جوائز “إيمى” المرموقة فى الصحافة، ويظهر جرينبرج بعدة برامج على قنوات “CBS وPBS”، كما يعرض له حلقات “المحقق الجوال” التى تقدم معلومات تثقيفية قيّمة لا يعرفها الكثيرون، ويقدم جرينبرج برنامج “الجولة الملكية” الذى يعرض من خلاله مجموعة من الحوارات التى أجراها مع كبار المسئولين فى العالم من رؤساء البلاد وملوك ورؤساء حكومات، كما يقدم برنامجًا إذاعيًّا أسبوعيًّا يطلقه كل أسبوع من مكان مختلف حول العالم، بالإضافة إلى تأليفه للكتب، ومن بينها كتاب شهير يحكى عن جولاته الصحفية، والذى حاز لقب الكتاب الأكثر مبيعًا بقائمة “نيويورك تايمز” الأشهر للكتب.