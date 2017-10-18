مذيعة روسية تنافس بوتين في انتخابات الرئاسة

RTأعلنت المذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك، اليوم الأربعاء، عن قرارها الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018.وجاء في رسالة بعثتها سوبتشاك إلى صحيفة «فيدوموستي» :"أنا، كسينيا سوبتشاك، البالغة من العمر 35 عاما، أعيش وأعمل في روسيا طول حياتي، وأنا قلقة جدا على مستقبل بلادي، أتعامل

RT

أعلنت المذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك، اليوم الأربعاء، عن قرارها الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018.

وجاء في رسالة بعثتها سوبتشاك إلى صحيفة «فيدوموستي» :”أنا، كسينيا سوبتشاك، البالغة من العمر 35 عاما، أعيش وأعمل في روسيا طول حياتي، وأنا قلقة جدا على مستقبل بلادي، أتعامل بمسؤولية مع أي خطط في المجال الاجتماعي، وبعد أن كنتُ أدرس كافة المخاطر المحتملة والمصاعب المتعلقة بهذه المهمة، قررتُ أن مشاركتي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون خطوة في الطريق المؤدية إلى التغيرات اللازمة التي تحتاجها بلادنا”.

يذكر أن المذيعة التلفزيونية هي ابنة عمدة مدينة سان بطرسبورغ الأسبق الراحل أناتولي سوبتشاك، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عمل مستشارا لأناتولي سوبتشاك في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

ورغم الاتصالات الودية التي تجمع أسرة سوبتشاك وفلاديمير بوتين، تتخذ كسينيا سوبتشاك موقفاً معارضا تجاه السلطة الحالية في روسيا.

وتعمل كسينيا سوبتشاك في قناة «دوجد» (المطر) الروسية المعارضة للسلطة وتمارس نشاطاً اجتماعياً، كما كانت محط اهتمام وسائل الإعلام الروسية أثناء مشاركتها في أمسيات علمية.