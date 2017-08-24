مذكرة مع CMA – CGM الفرنسية لتشغيل محطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد

توقعها «الهيئة الاقتصادية» كتمهيد لتوقيع التعاقد الرسمىكتب ــ السيد فؤاد:توقع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس خلال أيام، مذكرة تفاهم من الأحرف الأولى مع شركة «CMA – CGM» الفرنسية، تمهيدا لتنفيذ تعاقد تتم صياغته بين الجانبين لتشغيل المحطة الثانية للحاويات، بمين

توقعها «الهيئة الاقتصادية» كتمهيد لتوقيع التعاقد الرسمى





كتب ــ السيد فؤاد:

توقع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس خلال أيام، مذكرة تفاهم من الأحرف الأولى مع شركة «CMA – CGM» الفرنسية، تمهيدا لتنفيذ تعاقد تتم صياغته بين الجانبين لتشغيل المحطة الثانية للحاويات، بميناء شرق بورسعيد.

قالت مصادر لـ «المال»، إنه رغم الزيارة التى يقوم بها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار لسنغافورة، حاليا، إلا أن المفاوضات تم إغلاقها مع شركة موانئ سنغافورة «PSA» لتشغيل هذا المشروع، وذلك بعد مفاوضات استمرت قرابة العامين.

وأكدت المصادر أن الهيئة الاقتصادية تعمل على جذب الشركات العالمية لميناء شرق بورسعيد، حتى يمكنها تشغيل مثل تلك المشروعات، خاصة أن شركة «CMA – CGM» تعد ثالث أكبر خط ملاحى عالمى بعد خط الميرسك»، صاحب الحصة الأكبر فى شركة قناة السويس للحاويات بالميناء، وبالتالى يمكنه تحقيق الطاقة التشغيلية للمحطة الجديدة، والتى تقترب من 4 ملايين حاوية.

يذكر أن محطة شركة قناة السويس للحاويات تصل إلى 5.4 مليون حاوية، فيما تحقق 1.5 مليون حاوية فقط، خلال العام الجارى، بعد أن خرجت 5 خطوط ملاحية، بسبب القرارات الوزارية التى صدرت عن وزارة النقل بضاعفة الرسوم الملاحية.

ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون الاستثمار على المشغل الجديد للمحطة الثانية بميناء شرق بورسعيد، ومن أهم ما سيتم تطبيقه تقديم تسهيلات ضريبية مقابل أن تكون %70 من العمالة مصرية.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر أن شركة «CMA – CGM» تبحث مشاركة «شينا شيبنج كوسكو» الصينية لها فى تشغيل محطة الحاويات الثانية، والتى كانت شريكا أيضا للشركة الفرنسية فى تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، إلا أنهما تخارجا من المشروع، بسبب خلافات مع ميناء دمياط.

يذكر أن الحكومة المصرية سمحت أيضاً عام 2007 بدخول المجموعة الصينية كشريك فى شركة قناة السويس للحاويات، بنسبة تصل إلى %20، وتم النص صراحة على أن تقوم تلك المجموعة منفردة، أو مع الحكومة المصرية بإنشاء محطة جديدة منافسة لشركة قناة السويس، ووجهت شركة كوسكو الصينية خطابا رسميا لوزير النقل عام 2007 تعزيزا لهذا التوجه.

وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتنفيذ 6 أرصفة جديدة على مساحة 5 كيلو مترات بمنطقة شرق بورسعيد، بتكلفة إجمالية تصل لـ 10 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يتم تخصيص 3 أرصفة جديدة للحاويات، من بينها رصيفان للسيارات، ورصيف آخر للاستخدام العام، وسيتم الانتهاء من الأرصفة الخاصة بالحاويات قبل نهاية عام 2018، على أن يتم نقل الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل، خلال 18 شهرا من انتهاء الأعمال الإنشائية.