مذكرة للسيسي تطالب بوقف سلاسل الصيدليات

أحمد صبرىطالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التدخل لحماية اقتصاد الصيدليات، وذلك بوقف تراخيص شركات سلاسل الصيدليات من هيئة الاستثمار لمخالفتها قانون النقابة.وأضاف أعضاء الجمعية العمومية، في مذكرة أرسلت للرئيس، أن قانون نقابة الصيادلة ينص على أحقية ك

أحمد صبرى

طالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة صيادلة القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التدخل لحماية اقتصاد الصيدليات، وذلك بوقف تراخيص شركات سلاسل الصيدليات من هيئة الاستثمار لمخالفتها قانون النقابة.

وأضاف أعضاء الجمعية العمومية، في مذكرة أرسلت للرئيس، أن قانون نقابة الصيادلة ينص على أحقية كل صيدلي بإدارة وتملك صيدليتين فقط لا أكثر.

واشتكى الصيادلة فى مذكرتهم من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، ورشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة ومدير الصيدلة بالقاهرة ورؤساء الأحياء، لعدم تصديهم لتلك المخالفة، مؤكدين أن هيئة الاستثمار أبلغتهم أن الموافقة على أى نشاط لتك الشركات مشروط بموافقة الجهات الفنية المنوط بها استخراج تصاريح مزاولة المهنة.