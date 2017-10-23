مذكرة تفاهم مع حديد فرنسا لتطوير السكك الحديدية

السيسى يشهد التوقيع خلال زيارته باريسمدحت إسماعيلتعكف وزارة النقل على إعداد بنود مذكرة تفاهم مقرر توقعيها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فرنسا غدا الثلاثاء، مع شركة حديد فرنسا.قال مصدر مسئول بالوزارة إن المذكرة تنص على نقل الخبرات الفرنسية فى مجال صيانة البنية الأساسية والوحدا

السيسى يشهد التوقيع خلال زيارته باريس



مدحت إسماعيل

تعكف وزارة النقل على إعداد بنود مذكرة تفاهم مقرر توقعيها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فرنسا غدا الثلاثاء، مع شركة حديد فرنسا.

قال مصدر مسئول بالوزارة إن المذكرة تنص على نقل الخبرات الفرنسية فى مجال صيانة البنية الأساسية والوحدات المتحركة، وتطوير الورش، وتدريب العاملين بهيئة السكك الحديدية.

وأضاف المصدر أن مذكرة التفاهم ستتضمن إمكانية تطوير التعاون القائم بين الجانبين لدعم قدرات السكك الحديدية المصرية فى مجال سلامة التشغيل، وكذلك الاستفادة من التجربة الفرنسية فى مجال نقل البضائع عبر القطارات، موضحا أن الجانب الفرنسى مشغل لـ20 شركة متخصصة فى النقل عبر السكة الحديد.

والتقى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، الأسبوع الماضى، سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، بحضور رئيس شركة السكك الحديدية الفرنسية، غليوم ببى، وقيادات وزارة النقل.

وعدلت وزارة النقل القانون 152، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء على إضافة مادتين للقانون، من خلالهما تستطيع إسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية، لجهات غير حكومية، بعقود إلزامية مدتها 15 عاما.

ووضعت وزارة النقل، مخطط عام لتطوير مرفق السكة الحديد، وتقدر تكلفة تنفيذه بنحو 44.6 مليار جنيه، خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات، ويشمل المخطط 3 محاور رئيسية، الأول تنفيذ مشروعات فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع، لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، إضافة إلى تنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر تكلفة تنفيذ ذلك المحور بنحو 25.7 مليار جنيه.

المحور الثانى يتضمن تطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية، بتكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، ويشمل المحور الأخير تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد، بإجمالى تكلفة تصل إلى 1.35 مليار جنيه.

ووقعت الوزارة عقدين خلال الفترة الماضية، الأول مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار، والثانى مع شركة جنرال إليكتريك بقيمة 575 مليون دولار لشراء 100 قاطرة متعددة الاستخدامات، و81 جرارا، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا مع توفير قطع الغيار والدعم الفنى.