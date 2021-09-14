طاقة

مذكرة تفاهم مع «تويوتا اليابانية» لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء فى مصر

بموجب الاتفاقية سيتم إعداد دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الأمونيا
نسمة بيومي 2:24 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 2:24 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وماتسوباياشى كينيشيرو نائب السفير اليابانى بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم” وشركة تويوتا تسوشو اليابانية.

وبموجب الاتفاقية سيتم عمل دراسات للجدوى الاقتصادية، وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات استخلاص وتخزين ثانى أكسيد الكربون لإنتاج الأمونيا الزرقاء باستخدام أحدث التقنيات اليابانية .

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ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال 6 أشهر تمهيداً للسير قدماً فى تنفيذ أفضل تلك المشروعات على المستوى التجارى والبيئى.

وقع المذكرة سعد هلال، رئيس شركة إيكم، ومجدى جلال، رئيس شركة إيجاس، ويوشيهيرو إينو، المستشار التنفيذى لشركة تويوتا تسوشو، بحضور أسامة مبارز، وكيل الوزارة لشئون المكتب الفنى، وسمير القرعيش، المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء بشركة إيجاس.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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