مذكرة تفاهم مع إتش إس بى سى لجذب الاستثمارات

سحر نصر : سنعمل بشكل وثيق مع البنك لتسهيل الوصول للفرص الاستثمارية "بلانشيه": جهود مصر فى الإصلاحات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيحالمال -خاص:وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جاك إيمانويل بلانشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لبنك "إتش إس بى

سحر نصر : سنعمل بشكل وثيق مع البنك لتسهيل الوصول للفرص الاستثمارية

“بلانشيه”: جهود مصر فى الإصلاحات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح



المال -خاص:

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جاك إيمانويل بلانشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لبنك “إتش إس بى سى مصر”، مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارة والبنك لدعم إستراتيجيتها في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التعاون مع البنك، فى جذب المستثمرين، لما يملكه من فروع منتشرة فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن البنك سيتولى التعريف وربط المستثمرين الدوليين بالفرص المتزايدة للأعمال في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الوزارة في توفير الوصول لهذه الفرص في السوق المصرية.

و أشارت إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص الاستثمارية فى المحافظات، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا فى النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدة على التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.

وقال “بلانشيه” : “إن الجهود القوية التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حركة التجارة الدولية وتحسين مناخ الأعمال، أمر جدير بالثناء حقاً، ويسرنا أن نتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لدعم إستراتيجيتها التطويرية التي تتماشى مع خطط الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل مصر إلى مركز تجاري وإستراتيجي على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعتبر تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخراً حول نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر الذي يتوقع أن يصل إلى 4.5% للسنة المالية 2018/2017 ، مؤشراً أوليا على أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف بلانشيه: ” ومن خلال شبكة فروع إتش إس بي سي وانتشاره القوي على المستوى العالمي في 67 بلداً وتاريخ وجوده الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة عقود على المستوى المحلي وخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالسوق، فإن هذه المزايا تمنحنا قدرات متميزة تمكننا من الربط ما بين أكثر الشركات ابتكاراً وحيويةً وقوةً في مصر مع الأسواق الأسرع نمواً على المستوى الدولي، للمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لمصر”