مذكرة تفاهم مصرية أردنية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

محمد ريحانشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى الملقى، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 27 للجنة العل



محمد ريحان

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى الملقى، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي بدأت فعالياتها صباح اليوم بالعاصمة الأردنية عمان.

ووقع الاتفاق عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني.

وأوضح قابيل أن الاتفاق يستهدف تنمية التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع للوزارة، والمؤسسة الأردنية، لتطوير المشاريع في مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يستهدف وضع ركائز للتعاون في تنمية وتنسيق البيئة الاقتصادية لريادة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتصبح مشروعات اقتصادية منظمة من خلال التوعية والتوجيه والتدريب والتمويل بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بشأن التعاون والتبادل الفني والتقني في مجالات دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل لجنة تسيير مشتركة خلال شهر من التوقيع بهدف وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالإتفاق والإشراف ومتابعة تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الجانبين سيعملان على إقناع الجهات الدولية المانحة للمساعدة في تمويل وتنفيذ الأنشطة على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد توقيعه ويمتد لمدة عام.



وأوضح الوزير أن الاتفاق يرتكز على عدة بنود تتضمن تبادل الوثائق والنصوص القانونية والتشريعية التي تخص قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى البلدين، إلى جانب تأسيس شبكة حاضنات أعمال ومراكز إبداع بهدف تنمية ثقافة الإبداع وتطوير المنتجات الإبداعية وحماية حقوق الملكية الفكرية على غرار مراكز الإبداع الأردنية الثلاث على مستوى المحافظات، وتنظيم ندوات وأنشطة توعية بأفضل التطبيقات النموذجية لسياسات التشغيل وتمويل المشروعات، وكذلك تقديم الدعم الفنى والمشورة وبرامج التعاون المشترك لتطوير التعاون بين البلدين، وتبادل المعلومات حول منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كلا البلدين والمطلوبة فى سوق الطرف الآخر، بالإضافة إلى توفير خدمات تسويق المنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفرص التصدير المتاحة لدى الجانين، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الخدمات الإستشارية والتدريب والتكنولوجيا الحديثة، وتنظيم زيارات متبادلة بهدف التعرف على فرص الشراكة المتاحة لدى الجانبين.

وأضاف أن هذا الاتفاق سيسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم الفني لهذه المشروعات ، مشيراً إلى أنها ستسهم أيضاً في تعزيز التعاون فيما يخص اقامة المعارض المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أكد المهندس يعرب القضاة، وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات المشتركة، وتحقيق التكامل مع الشقيقة مصر، خاصةً أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصر رئيسي في هيكل اقتصاد البلدين، لافتاً إلى أن الاتفاق سيسهم في تشجيع وتنمية المؤسسات الناشئة والريادية وتوفير الدعم لها وتعزيز تنافسيتها من خلال التركيز على الابداع والمكون التكنولوجي لهذه النوعية من المنشآت.