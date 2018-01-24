مذكرة تفاهم لإنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية بمصر

المال - خاصوقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، والدكتور سام جيميه وزير التعليم العالى البريطانى، مذكرة تفاهم لإنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، على هامش حضوره للمنتدى العالمى للتعليم بلندن، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير الجارى.وأكد عبد الغف

المال – خاص

وقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، والدكتور سام جيميه وزير التعليم العالى البريطانى، مذكرة تفاهم لإنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، على هامش حضوره للمنتدى العالمى للتعليم بلندن، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير الجارى.

وأكد عبد الغفار أن هذه الاتفاقية هى رمز للتعاون المستمر والتفاهم بين الحكومة المصرية والبريطانية، ولمزيد من التعاون بين المجتمع الجامعى فى الدولتين.

وأضاف الوزير أن هذه المذكرة تتيح للجانب المصرى الاستفادة من الخبرة البريطانية لدعم التعليم العالى المصرى فى تحقيق أهدافه بالانتقال إلى العالمية، وتلبية متطلبات سوق العمل المصرى، مضيفًا أننا نتطلع بحماس للدور الذى تستطيع الجامعات البريطانية أن تساهم به فى دعم التعليم العالى، وما سيترتب عليه من دفع التعاون بين البلدين فى مجالات البحث العلمى والابتكار والإتاحة.

وأشار الوزير إلى أن بنود الاتفاقية تتيح للجامعات البريطانية تقديم خدماتها التعليمية فى مصر، ومواجهة التحديات التى تواجه المؤسسات التعليمية البريطانية لإنشاء أفرع بمصر، وتعطى الجامعات البريطانية ميزة تنافسية فى هذا المجال.

من جانبه، أضاف جيميه أن هذا الاتفاق يأتى انطلاقاً من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية فى العالم، معربًا عن حرص الجانب البريطانى لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة الذى يتيح للجامعات البريطانية تقديم برامج تعليمية عالمية فى مصر، وهذه الشراكة ستعود بالنفع على الجانبين المصرى والبريطانى، وستعود بالفائدة على الطلاب والمؤسسات التعليمية فى البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار دعم التعاون الدولى فى مجال التعليم العالى بين مصر وبريطانيا الذى تتمتع فيه بريطانيا.

وفي سياق متصل، أضافت الدكتورة فيفيان ستيرن، رئيس الجامعة البريطانية (uuk)، أن هذا الاتفاق يعد بمثابة خطوة جديدة لتقوية العلاقات المصرية البريطانية فى مجال التعليم العالى وفرصة لبناء نوع جديد من التعليم العابر للحدود فى مصر، وأكدت على تضاعف حجم الشراكة التعليمية بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة، والتطلع لمزيد من التوسع فيها مستقبلاً.

وأشادت الدكتورة فيفيان بنموذج الجامعة البريطانية التى تم تأسيسها فى مصر ونتطلع لاستمرارها ونموها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مصر تشارك فى المنتدى العالمى للتعليم بوفد رفيع المستوى يضم كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ود. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان المصرى، ود. حسين عيسى رئيس لجنة المالية والتخطيط بالبرلمان، ود. يوهانسن عيد رئيسة هيئة جودة التعليم، ود. هانى أباظه نائب رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، ود. محمد صالحين مستشار وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى والتخطيط الاستراتيجى والعلاقات الدولية.

وتهدف مشاركة مصر لبحث دعم أوجه التعاون العلمى المشترك بين الجامعات المصرية والبريطانية، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية فى البلدين.