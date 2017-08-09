مذكرة تفاهم في مجال ترشيد المياه بين أودا و شركة BASF

الصاوي أحمد: وقعت شركة بي ايه إس إف "BASF"، كبرى الشركات الكيميائية في العالم، مذكرة تفاهم مع الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (أودا)، وهي نتاج الشراكة بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت إشراف وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، سحر نصر. تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التع



الصاوي أحمد:



وقعت شركة بي ايه إس إف “BASF”، كبرى الشركات الكيميائية في العالم، مذكرة تفاهم مع الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (أودا)، وهي نتاج الشراكة بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت إشراف وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، سحر نصر.

تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال إدارة الموارد المائية والترويج لممارسات ترشيد استهلاك المياه في مصر.

وقال د.تامر نعيم – المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية: يسعدنا التوقيع على إطار عمل مشترك مع شركة “بي ايه إس إف” بهدف دعم التعاون بيننا في مجال إدارة الموارد المائية، لما لها من دوراً حيوياً في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما دورها في مجالات الطاقة والنظافة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحياتية الأخرى”.

وأضاف إنّ التعقيد الكبير الذي يكتنف قضايا المياه يجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمرًا حيويًا، من أجل تغيير سلوكيات وممارسات استهلاك المياه بين كل شرائح المستهلكين في مصر.

تتولى الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية وشركة “بي ايه إس إف” تحديد الفرص والتحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد المائية ووضع أولويات لها، والترويج لمفهوم الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بهدف التعامل مع التحديات المرتبطة بالموارد الطبيعية الحيوية والتي تأتي المياه في مقدمتها.

وتتوافق مذكرة التفاهم الأخيرة مع اختصاصات ومسئوليات الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية والتي تهدف لدعم وتطوير البرامج والمشروعات التنموية المدعومة من جهات ومؤسسات خارجية.

وفي إطار الشراكة الأخيرة، عبّر الطرفان عن رغبتهما في التعاون أيضًا في عدد من المشروعات المرتبطة بتنمية وتطوير قدرات الشباب.

من جانبه قال أيمن نافع – العضو المنتدب لشركة “بي ايه إس إف” مصر: “المياه هي عنصر استراتيجي في قطاع الصناعات الكيميائية ولهذا تتميز المواقع الإنتاجية لشركة “بي ايه إس إف” في جميع أنحاء العالم ، بما فيها موقعنا الإنتاجي في مدينة السادات، بقدرتها المتميزة في ترشيد استهلاك المياه خلال العمليات الإنتاجية المختلفة، في الوقت نفسه، توفر الشركة لعملائها باقة من الحلول التي تساعدهم على تنقية المياه واستخدامها بأساليب أكثر فعالية.

تعمل شركة “بي ايه إس إف” في السوق المصري منذ عام 1952، ويُعد مكتب الشركة في القاهرة بمثابة منصة إقليمية لأنشطة الشركة في كل من السودان والأردن ولبنان وسوريا والعراق.

وباعتبارها جزءًا من “بي ايه إس إف” الشرق الأوسط، تُعد مصر من أهم أسواق الشركة التي تتمتع بإمكانيات هائلة للنمو، حيث يعمل في “بي ايه إس إف” مصر والمشرق حوالي 125 موظفًا.

وتُعد الانشاءات والطاقة والموارد والمنتجات الزراعية والأعلاف ومنتجات العناية الشخصية من أهم القطاعات التي تعمل بها الشركة في مصر.

أسست الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية “أودا ” عام 1992، وهي نتاج الشراكة بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وطبقاً لقرار رئيس الوزراء الصادر في عام 2003، فإنّ تبعية الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية من المسئوليات المباشرة لوزيرة التعاون الدولي.

تبتكر شركة بي ايه إس إف حلولاً كيميائية من أجل مستقبل مستدام للعالم. تدمج الشركة بين النجاح الاقتصادي وحماية البيئة وتنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية، ويعمل في مجموعة بي ايه إس إف العالمية حوالي 114000موظف يساهمون جميعاً في مساعدة عملائنا على تحقيق النجاح الذي يهدفون إليه في كافة القطاعات وكل دول العالم تقريباً تضم محفظة أعمال الشركة 5 قطاعات أعمال رئيسية هي: قطاع الكيماويات ومنتجات الأداء والمواد العملية والحلول الزراعية، وقطاع الغاز والبترول. وصلت مبيعات بي ايه إس إف إلى 58 مليار يورو في عام 2016

