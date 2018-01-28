مذكرة تفاهم جديدة بين بريطانيا ومصر لتطوير التعليم في مصر

المال - خاصزار لندن وفد مصري رفيع المستوى ترأسه وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار لفتح باب شراكات تعليمية جديدة بين المملكة المتحدة ومصر.ولقد وقع د. خالد عبدالغفار وسام جيميه "وزير التعليم العالي البريطاني" مذكرة التفاهم التي تشجع على إنشاء أرقى الجام

المال – خاص



زار لندن وفد مصري رفيع المستوى ترأسه وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار لفتح باب شراكات تعليمية جديدة بين المملكة المتحدة ومصر.

ولقد وقع د. خالد عبدالغفار وسام جيميه “وزير التعليم العالي البريطاني” مذكرة التفاهم التي تشجع على إنشاء أرقى الجامعات البريطانية في مصر، وقد ضم الوفد المصري الذي زار لندن و ليفربول د. جمال شيحة “رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب” ود. هاني أباظة “نائب رئيس لجنة التعليم ” ود. حسين طه “رئيس لجنة المالية والتخطيط”.

وخلال زيارته، التقى الدكتور شوقي بوزير الدولة البريطاني لشؤون التعليم والمدارس “نيك جيب” وألستير بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نخبة من الإخصائيين التعليميين، وذلك لتبادل الخبرات حول كيفية تطوير التعليم لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان.

وقد أعرب الوزير “سام جيميه” عن سعادته قائلاً: “أنني سعيد بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية التي تسمح للجامعات البريطانية بتقديم برامج عالمية المستوى في مصر من اليوم، حيث أن المملكة المتحدة لديها بالفعل سجل حافل في تقديم التعليم العالي في الخارج وهذا الاتفاق يؤكد على أن هذا التقليد يبعث على الاعتزاز والفخر.

كما أنني أرحب بالمساهمة التي ستقدمها هذه الشراكة لكل من اقتصادات المملكة المتحدة ومصر والفوائد الأوسع نطاقًا التي ستقدمها للطلاب والمؤسسات في كلا البلدين على حد سواء”.

وذكر السفير البريطاني لدى مصر “جون كاسن” : من خلال برامجنا التعليمية الناجحة مثل شيفننغ ونيوتن مشرفة، تقدم المملكة المتحدة التعليم والبحوث على مستوى عالمي لآلاف المصريين.

الآن، هذه المذكرة تذهب أبعد من ذلك بجلب هذا التعليم الرفيع هنا، يجب أن يعطى الشباب الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم، والحصول على وظائف، والقيام بدورهم الكامل في عالمنا الحديث.”