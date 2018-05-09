مذكرة تفاهم بين ون جلوبال ووصلة مصر لدعم الشمول المالى

المال –خاصوقعت اليوم مجموعة «ون جلوبال» الكويتية ـ في مجال الإبتكارات الرقمية وخدمات التكنولوجيا المالية عبر الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والتلفازـ مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة «وصلة – مصر » المتخصصة فى الشمول المالى والتحول الرقمى، وذلك لدعم والارتقاء

المال –خاص

وقعت اليوم مجموعة «ون جلوبال» الكويتية ـ في مجال الإبتكارات الرقمية وخدمات التكنولوجيا المالية عبر الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والتلفازـ مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة «وصلة – مصر » المتخصصة فى الشمول المالى والتحول الرقمى، وذلك لدعم والارتقاء بالخدمات المالية الرقمية وتذليل العقبات أمام انتشار الشمول المالى فى مجالات عديدة منها: « الرعاية الصحية – التعليم والمدفوعات الرقمية » بدءًا من مصر ومنها الانطلاقة الاقليمية وللقارة الأفريقية.

وقع مذكرة التفاهم أحمد الجبالى الرئيس التنفيذي لمجموعة «ون جلوبال»، والدكتور عباده سرحان،العضو المنتدب لشركة «وصلة – مصر»، وشهد مراسم توقيع اتفاقية الشراكة المهندس محمد الرشيدي المؤسس ورئيس مجلس الادارة التنفيذي لمجموعة «ون جلوبال» الكويتية، أسماء حسنى رئيس مجلس أمناء شركة «وصلة- مصر»، كما حضر نخبة من قيادات الشركتين .

أكد المهندس محمد الرشيدى، المؤسس ورئيس مجلس الادارة التنفيذي لمجموعة «ون جلوبال» الكويتية، على أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع شركة «وصلة» المصرية إحدى الشركات الرائدة فى الشمول المالى، وذلك فى إطار خطة الدولة وتوافقًا مع تطلعات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ الاستراتيجية القومية نحو التحول لمجتمع رقمى ورؤية مصر 2030.

كما أوضح الرشيدى، أن التعاون مع شركة «وصلة» له قيمة كبيرة فى زيادة استثماراتنا داخل السوق المصرى ونقطة مهمة لاعادة النظر لهذا السوق الاستراتيجي لما تملكه من خبرة و كوادر مصرية شبابية مدربة، وسيتمثل التعاون المشترك بين كلتا الشركتين بأن شركة «ون جلوبال» هى الذراع التكنولوجى لتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وتوفير مراكز البيانات والمجموعة بصدد تأسيس مركز بيانات ضخم داخل مصر لجميع الخدمات التى سيتم توفيرها للشمول والتحول الرقمى.

وأشاد الجبالى أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرًا ملحوظًا داخل السوق المصرى ونظرة الدولة بقطاعاتها المختلفة لأهمية التحول الرقمى وتفعيل استراتيجية الشمول المالى، بأن تصبح

جميع المعاملات المادية غير نقدية Cashless) ) وهذا بدوره دفع مجموعة «ون جلوبال» فى التواجد والاستثمار داخل السوق المصرى بوصفه سوقًا استراتيجيًا وأكبر سوق موجود فى المنطقة بطاقة استيعابية 100 مليون مصرى، كما أن الدولة ممثلة فى البنك المركزى والهيئات المعنية تولى اهتمامًا خاصًا بانشاء مجلس المدفوعات الرقمى، وهو ما جعل (ون جلوبال) تنظر لمصر نظرة مختلفة ومن خلال الدراسات والأبحاث التى قمنا بها لهذا السوق وجدنا أن هناك عوامل كبيرة تساعد على النجاح من خلال شركاؤنا الاستراتيجون وخاصة أن «ون جلوبال» تعمل بأكثر من قطاع « قطاع المالى – قطاع الرعاية الصحية- المحتوى والترفية- قطاع السياحة» تحت مظلة الشمول المالى، وهذه القطاعات تحظى باهتمام الدولة ورؤيتها المستقبلية ونسعى جاهدين للتعاون مع القطاعين «الحكومى والخاص» لما تملكه «ون جلوبال» من خبرة كبيرة فى التحول والشمول الرقمى منذ 2004 وتواجدها داخل 16 دولة بمختلف القارات «إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، والخليج، والهند»، وخلال هذه السنوات مرت «ون جلوبال» من التحول التكنولوجى إلى التحول الرقمى، والآن نواكب آخر ما توصلت اليه عمليات التحول الرقمى فى مجال العملات الرقمية المشفرة .

من جانبها، أكدت أسماء حسنى رئيس مجلس أمناء شركة «وصلة – مصر»، أهمية الشراكة المصرية الكويتية خاصة أن المنطقة العربية تسعى جاهدة لتفعيل مفهوم الشراكات بين الدول لإعطاء قوة للاقتصاد العربى، وهذا ما تسعى شركة وصلة لتفعيلة على أرض الواقع من خلال شراكتها وتعاونها مع مجموعة «ون جلوبال» كشركة كويتية رائدة فى اكثر من مجال (الشمول المالى – التحول الرقمى -الرعاية الصحية والتعليم ).

وأعربت حسنى، رئيس مجلس أمناء «وصلة – مصر» عن امتنانها وسعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع «ون جلوبال» مما يساهم فى دفع عجلة التنمية للاقتصاد المصرى وتحديدًا للشمول المالى وهو الهدف الاستراتيجى فى خطة الدولة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وستساهم هذه الشراكة فى تفعيل عدد من المشروعات الحكومية الضخمة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن قوة السوق المصرى لجذب المستثمرين تتمثل فى آمرين: القدرة على توفير كوادر مصرية مؤهلة للتوسع ونشر الشمول المالى، والتركيز على تأسيس مراكز البيانات داخل مصر من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية للمستثمرين، ومن هنا جاء دور وصلة فى جذب الاستثمارات الكويتية للعمل داخل السوق المصرى، وهذا يبلور النظرة المستقبلية لمجموعة «ون جلوبال» فى الاستثمار لانشاء مركز بيانات داخل السوق المصرى بعد أن كانت تستثمر فى البحرين والاردن والهند.

وفى ذات السياق أوضح الدكتور عباده سرحان العضو المنتدب لشركة «وصلة – مصر» بان الشركة بصدد تدشين أكثر من مشروع فى التحول الرقمى والشمول المالى وتحديدًا فى مجال الرعاية الصحية والدفع الإلكترونى والتعليم، مؤكدا أن الثلاثة شهور ـ المقبلة ـ سيتم إعداد دراسة جدوى لأهم المشاريع المشتركة بين «ون جلوبال ووصلة-مصر»، كما سيتم الإعلان عن أهم مشروع ضخم داخل السوق المصرى بتعاون كويتى مصرى، ووصلة لديها أكثر من مشروع جاد فى مرحلة إعداد الدراسة، ووجود ون جلوبال يساهم فى تنفيذها، وأن هذه الشراكة ستسفر عن كيان جديد سيتم من خلاله العبور لإفريقيا.

وأكد أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة تستهدف الاعتماد على المدفوعات الرقمية كأداة رئيسية لتعزيز الاعتماد على الشمول المالى والتحول الرقمى ودمجه بالقطاع التعليمى الذى يعد من القطاعات الحيوية والهامة التى تحظى باهتمام حكومى وربطه بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات المدفوعات الرقمية كأداة رئيسية.