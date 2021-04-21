نقل وملاحة

مذكرة تفاهم بين وزارتي الطيران المدني المصري والمواصلات الليبي

في التدريب والشحن الجوي
دعاء محمود 9:13 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 9:13 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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فى إطار الزيارة الرسمية لوفد الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة ليبيا الشقيقة؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع الحكومة الليبية، التقى أمس الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى مع محمد سالم الشهوبى وزير المواصلات وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدنى المصرى والليبى.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الطيران المدنى بين البلدين، كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصرى والليبى تنص على التعاون في مجالات التدريب و الصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوى.

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وفى بداية اللقاء قدم وزير الطيران المدنى التهنئة إلى وزير الموصلات بالحكومة الليبية على عودة استئناف الرحلات الجوية بين مدينتى طرابلس وبنغازى.

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات، وأشار إلى أن الدولة المصرية تحرص على تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء فى ليبيا، وذلك فى مجال الطيران المدني.

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وأضاف أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لشركة الخطوط الجوية الليبية ورفع مستوى الخدمات وتطوير الأداء بعودة نشاطها لما سبق من خلال الدعم الفنى، بجانب تدريب الكوادر الليبية من طيارين وأطقم جوية وفنية، وذلك من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.

من جانبه أكد محمد سالم الشهوبى حرص وزارة المواصلات على التعاون مع وزارة الطيران المدنى وزيادة الحركة الجوية والشحن، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية للأراضى الليبية وتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للعاملين بقطاع الطيران المدنى الليبى.

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بقلم دعاء محمود

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