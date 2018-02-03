مذكرة تفاهم بين هواوى ودويسبورج الألمانية لبناء مدينة ذكية

خطة لبناء مركز تعاون مشترك لتطوير المدن الذكيةمحمد فتحىوقعت شركة دويسبورج الألمانية مذكرة تفاهم مع هواوى للعمل على تطوير المدن الذكية.وقع مذكرات التفاهم عمدة مدينة دويسبورج سورين لينك ووانغ يونغ جانغ المدير المالي لمجموعة هواوي إنتيربريس بيزنس. وبإعلان النوايا هذا، سيبدأ كلا الشريكين العمل على

خطة لبناء مركز تعاون مشترك لتطوير المدن الذكية

محمد فتحى

وقعت شركة دويسبورج الألمانية مذكرة تفاهم مع هواوى للعمل على تطوير المدن الذكية.

وقع مذكرات التفاهم عمدة مدينة دويسبورج سورين لينك ووانغ يونغ جانغ المدير المالي لمجموعة هواوي إنتيربريس بيزنس. وبإعلان النوايا هذا، سيبدأ كلا الشريكين العمل على جعل مدينة ديسبورغ مدينة مبتكرة ورقمية كنموذج في غرب أوروبا.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل لمزيد من النقاش يلتزم فيه الشركاء بتنفيذ مشاريع محددة من المواضيع المتفق عليها.

كما أعلنت هواوى عن خطط لبناء مركز الابتكار المشترك في دويسبورج، حيث ستستفيد المدينة مباشرة من الابتكارات التي تم تطويرها في المركز. وتشمل الخطط توسيع شبكة WLAN لتشمل حديقة الحيوان والنقل العام، وفي مجال التعليم، سيكون التركيز على “الصف الذكي” حيث سيكون متصل بواي فاي نطاق عريض.

وتناقش الخطط الأخرى مصابيح الشوارع الذكية وشبكات الإمداد وإدارة حركة المرور وحلول الحكومة الإلكترونية القائمة على الحوسبة السحابية التي تسهل الخدمات العامة للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقدم هواوي خبراتها وحلولها في تكنولوجيا الـ 5G وشبكات النطاق العريض اللاسلكية، والمطلوبة للقيادة ذاتية، والخدمات اللوجستية الذكية والصناعة 4.0.

ويتمثل الهدف النهائي في تطوير الأفكار والحلول المبتكرة التي تستخدم التكنولوجيات الجديدة لتعزيز نوعية الحياة في دويسبورغ وجعل المدينة أكثر جاذبية للسكان والأعمال والمستثمرين. وينبغي أن يتم ذلك في إطار نظام بيئي يضم الشركاء المحليين والدوليين، والشركات المستثمرة في البلديات، والتبادلات بين المؤسسات البحثية والجامعات المحلية. ومن أجل استغلال الإمكانيات في مجالات الإمداد والبنية التحتية وحركة المرور على وجه الخصوص، فإن شركة Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) وشركة DU-IT GmbH – وهما شركتان تابعتان لبلدياتهما – مسؤولتان عن تنسيق وإدارة عدد من المشاريع المخطط لها.

وقال عمدة المدينة سورين لينك إن التقنيات المبتكرة هي المفتاح لمواجهة تحديات المستقبل، مضيفا أنهم يسعون استغلال الفرص التي تتيحها الرقمنة لتحسين نوعية الحياة في المدينة وتعزيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، نواصل توسيع علاقاتنا بهذا التعاون مع لاعب عالمى من الصين، ونحن مدينة شريكة جاذبة للشركات الدولية والموظفين والطلاب.

وقال وانغ يونغ جانغ، المدير المالي لمجموعة “هواوي إنتيربرايز بيزنس”: “يسرنا أن نتمكن من استخدام مهارات الرقمنة لدينا في تطوير مدينة دويسبورغ إلى مدينة ذكية” وأضاف “ستساعد منتجاتنا وحلولنا في تبسيط الحياة اليومية للمواطنين والزوار في دويسبورغ، وزيادة الأمن”.

وتخدم حلول مدينة هواوى الذكية حاليا أكثر من 120 مدينة فى أكثر من 40 بلدا في جميع أنحاء العالم. وقد اختارت اليوم 197 شركة على قائمة فورتشن 500 العالمية هواوي كشريك في التحول الرقمي، وأيضًا 45 من بين أفضل 100 شركة.