مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والفُجيرة للثقافة والإعلام

مها يونس قام وفد من هيئة الفُجيرة للثقافة والإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور حمدان كرم الكعبي، مدير عام الهيئة، بزيارة لمكتبة الإسكندرية؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتبة، ويمثلها بالتوقيع الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ويمثلها الدكتور حمد

مها يونس



قام وفد من هيئة الفُجيرة للثقافة والإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور حمدان كرم الكعبي، مدير عام الهيئة، بزيارة لمكتبة الإسكندرية؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتبة، ويمثلها بالتوقيع الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ويمثلها الدكتور حمدان كرم الكعبي.





وتستهدف المذكرة التعاون من أجل الإسهام في نشر المعلومات عن الحياة والثقافة في بلديهما، من خلال تبادل الكتب وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض، وأيضًا من خلال تبادل الخبراء في جميع فروع علم المكتبات، كما تهدف إلى التعاون في مجال تكنولوجيا حفظ الوثائق الورقية وترميمها.

وأهدى الدكتور حمدان الكعبي تذكارًا لمكتبة الإسكندرية كتابَ “سيرة حاكم” أول كتاب ذكي بالفجيرة، وهو يعتبر آخِر إصدارات الهيئة وهو للمؤلف مراد البلوشي.

وقام الدكتور مصطفى الفقي بإهداء كتاب الجامع الأزهر، للدكتور حمدان كرم الكعبي رئيس الهيئة، كما أهدى نسخة من تمثال بروميثيوس، حيث يوجد أصل التمثال في ساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية، ويعتبر بروميثيوس “سارق شعلة المعرفة من زيوس كبير الإلهة ليعطيها للبشر”.