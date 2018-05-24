مذكرة تفاهم بين مصر وروسيا في مجال الحبوب والألبان

محمد ريحان شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ونظيره الروسى دينيس مانتروف توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تنفيذ مشروع التحديث المجمع للبنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز وصناعة وتجهيز الأغذية بمصر، بمشاركة عدد من الشركات الصناعية الروسية.وشمل أطراف الاتفاق وزارتي ا

محمد ريحان



شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ونظيره الروسى دينيس مانتروف توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تنفيذ مشروع التحديث المجمع للبنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز وصناعة وتجهيز الأغذية بمصر، بمشاركة عدد من الشركات الصناعية الروسية.

وشمل أطراف الاتفاق وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية عن جمهورية مصر العربية وعن الجانب الروسى كل من وزارة الصناعة والتجارة ومركز التصدير الروسي.

وقال قابيل إن هذا الاتفاق والذى يستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة يعكس العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وروسيا الاتحادية كما يؤكد التطور الدائم للتعاون المصري الروسي المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية.، لافتاً إلى ان مذكرة التفاهم تستهدف مساعدة أطراف الاتفاقية على تعزيز وتقوية التعاون المصري الروسي في المجال الصناعي بما يحقق المنفعة المتبادلة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.

ومن جانبه أوضح المهندس أيمن فتحى حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية أن مذكرة التفاهم تستهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات جذب الاستثمارات ومشاركة الشركات الروسية في تحديث المرافق الموجودة وبناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الألبان، من خلال إنشاء مشاريع مشتركة لتصنيع وانتاج المعدات ذات الصلة باستخدام الخامات والمكونات المحلية.

وأشار إلى أن الجانب المصري سيقوم بموجب الاتفاق بتقديم معلومات عن مرافق البنية التحتية في قطاع الاغذية والصناعات في مصر، كما يلتزم الجانب الروسي بمساعدة كافة الشركات المشاركة بالمشروع في مجال تصميم وتصنيع وتركيب المعدات للمرافق.

وأضاف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاتفاق يتضمن ايضا تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال انشاء مشروعات مشتركة مماثلة بدول الشرق الاوسط وقارة افريقيا، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المشاركة في المعارض الدولية والمؤتمرات.