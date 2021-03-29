مذكرة تفاهم بين «فيكسيد سليوشنز» وجامعات المعرفة الدولية

وقعت المجموعة الوطنية فيكسيد سليوشنز لخدمات التحول الرقمى وأمن المعلومات مذكرة تفاهم مع مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التى تعد مركزًا تعليميًا، وصرحًا كبيرًا متعدد الفروع ومجالات التعلم الحديث.

ويعد الهدف الرئيسي للمؤسسة هو استضافة فروعًا لجامعات عالمية وذلك بمقر المؤسسة بالعاصمة الادارية الجديدة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية تستضيف فرع لجامعة كوفنتري البريطانية ومقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، داخل مصر لتقديم برامج دراسية جامعية في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي والتصميم الإعلامي، وإدارة الأعمال، وعلم النفس، حرصا من الجانبين على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب الملحقين بفرع جامعة كوفنتري وتلبية كل الاحتياجات التى تقدم من خلال منظومة رقمية متكاملة واتاحة المعامل الافتراضية التخصصية والتى من شأنها إتاحة قدرات تكنولوجية للطلاب للممارسة والتعلم في مجال الأمن السيبرانى والكثير من المجالات التخصصية الاخرى بما يتوافق مع الاحتياجات المناسبة للطلاب واتباع أفضل الطرق والممارسات، وكذلك الاستفادة من التطبيقات والانظمة المتكاملة لتقديم قيمة مضافة للتعلم عبر معامل افتراضية متكاملة, وياتى ذلك فى اطار التكامل مع استراتيجية الدولة فى تطوير وتحديث انظمة التعلم الحديث والمقدمة للطلاب والاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا التعلم.

وتأتى هذه الشراكة فى اطار التعاون مع كبري المؤسسات التعليمية والجامعات المتخصصة، فيما يتعلق بمجال الامن السيبرانى وإتاحة أدوات ومنصات تكنولوجية لطلاب الجامعة والاستفادة من المجموعة الوطنية فيكسيد سليوشنز ذات مجال خبرات متعددة فى مجال تقديم خدمات الامن السيبرانى بداخل مصر وخارجها وأيضًا التعاون مع الكثير من القطاعات المهمة والاستراتيجية فى مجال التحول الرقمى والمنصات الإلكترونية.

وتتميز المؤسسة التعليمية بتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب ومحفزات للإبداع وتفعيل آليات الممارسات العملية واكتساب الخبرات التخصصية لتتماشي مع احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، لتحقيق أقصى قدر من التفاعل مع كل القطاعات، وتطوير مهارات الامن السيبرانى وزيادة قدرة الطلاب على معرفة كافة التكنولوجيات الحديثة اوالمستخدمة فى هذا المجال، من خلال إنشاء مجتمع متصل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، حيث يتم تبادل الخبراتوتطوير آليات البحث والتطوير، وضمانا لاستدامة الاعمال وتفعيل تلك الشراكة بين الطرفين ليتضمن نطاق الاعمال يتم العمل على بناء كوادر مؤهلة مما يحقق الهدف من تفعيل منظومة المعامل الاقتراضية وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية في مجالالامن السيبراني وكذلك اتاحة تدريب عملي تفاعلي للطلاب والمشاركة في الكثير من المشروعات لاكتساب المهارات والقدرات المؤهلة للعمل وفقا للمعايير العالمية.

والجدير بالذكر أن برنامج الأمن السيبراني المقدم من خلال فرع جامعة كوفنتري، يعد أول برنامج في هذا المجال يتم تدريسه في مصر؛ حيث إن الجامعة تهدف دائمًا لإنشاء برامج متميزة لكونها جامعة دولية ذات معايير عالمية.