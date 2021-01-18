مذكرة تفاهم بين شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون لاستكمال برنامج «بذور الأمل»

يهدف البرنامج إلى خفض معدلات البطالة بين الشباب، وزيادة فرص التدريب العملي المتاحة لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.

وقعت شركة شنايدر إلكتريك العاملة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، مذكرة تفاهم والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD، وهو أحد منظمات المجتمع المدني الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية؛ لاستمرار العمل ثلاث سنوات في برنامج “بذور الأمل.

ويهدف البرنامج إلى خفض معدلات البطالة بين الشباب، وزيادة فرص التدريب العملي المتاحة لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل. الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا

ويعمل المعهد الاوروبي في مصر على مجالين رئيسيين، أولاً تنمية التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مشروع “بذور الأمل” و ثانياً ريادة الأعمال.

ويتضمن العمل على تطوير الشباب والشابات في مجال الصيانة الكهربائية هو هدف “بذور الأمل” الأول، وهو مسعاهم عبر توفير منهج مطور في مجال الصيانة الكهربائية، تدريبات لتطوير المهارات الحياتية ، توفير فرص تدريب في كبرى الشركات والمصانع للطلاب في المدارس الشريكة لتعريفهم بسوق العمل وإحتياجاته وكذلك بيئة العمل ليصبحون فنيين وفنيات مهرة ذوى إضافة.

وكان التعاون بين مؤسسة شنايدر إلكتريك والمعهد الأوروبيللتعاون والتنمية في برنامج “بذور الأمل” قد بدأ عام 2019 كجزء منمبادرات تنمية المجتمع التي تنفذها شنايدر إلكتريك، حيث يوفر البرنامج للشباب فرصالتدريب الفني والمهني في مجال الكهرباء، ويعمل على سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى 7.7% ،طبقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن من المهم تنمية قدرات الشباب في مقتبل العمر من خلال التدريب المستمر على ما يتطلبه سوق العمل من مهارات واحتياجات خاصة مع ما تشهده مصر من نهضة اقتصادية في السنوات الأخيرة.

