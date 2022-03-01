مذكرة تفاهم بين حكومة تنزانيا و«طاقة عربية» لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز

وقعت «طاقة عربية» الشركة الرائدة في مجال توزيع الطاقة في العالم العربي مذكرة تفاهم مع مسئولي الحكومة التنزانية من أجل تطوير وتنمية العديد من مشاريع توصيل الغاز.

قام بالتوقيع عن طاقة عربية المهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس الإدارة وباكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذي، كما شهد التوقيع لفيف من الوزراء والمسؤولين التنزانيين وقيادات شركة طاقة عربية، وذلك على هامش اليوم الوطني لتنزانيا والذي اقيم بمعرض أكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب ذلك العديد من اللقاءات و ندوات العمل مع الشركات المستثمرة في تنزانيا.

وطاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة من خلال تلك مذكرة التفاهم تتمكن من نقل خبراتها فى مجالى نقل وتوزيع الغاز الطبيعى والغاز المضغوط إلى دولة تنزانيا من أجل تعزيز الإستثمارات و خاصتا فى قطاع الطاقة مما يساهم فى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة مقارنة بمصادر البترول البديلة الأخرى.

الجدير بالذكر أن شركة طاقة عربية لديها استثمارات قائمة فى دولة تنزانيا، حيث بدأت بالفعل في تنفيذ استثمارات تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليون دولار، من خلال بناء وإدارة 12 محطة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط ومراكز لتحويل مختلف انواع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة دار السلام والمناطق المحيطة بها، ما يخلق وفرًا في تكلفة وسائل النقل بنحو 40% للمركبات التي تعمل بالبنزين ونحو 22% للمركبات التي تعمل بالسولار.

بهذه المناسبة، صرح المهندس عدلي كفافي، نائب رئيس مجلس الإدارة للاستثمارات الأفريقية بطاقة عربية، قائلاً: “نحن فخورون بمقابلة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وتشريفها بحضور مراسم التوقيع كضيف شرف لهذا الحدث الكبير، حيث تعد هذه المذكرة كأحد الركائز لتواجد شركة طاقة بالسوق التنزانية من أجل نقل خبراتها التي تتعدى 25 عامًا في مجال نقل وتوزيع الغاز بالاسواق الإفريقية.

وتابع: لقد استطاعت شركة طاقة وبنجاح توفير الاحتياجات اليومية من الطاقة إلى 1.7 مليون عميل، ونحن مستعدون لنقل جميع خبراتنا وإمكاناتنا من أجل تكرار قصة النجاح فى تنزانيا ومختلف مناطق قارة أفريقيا، لتوسعة وإنتشار استخدامات الغاز الطبيعي وتوفير أفضل خدمات وحلول الطاقة للعملاء”.

ومن الجدير بالذكر أن طاقة عربية هي شركة رائدة في مجال توزيع الطاقة في القطاع الخاص في مصر، حيث تقدم خدماتها لتغطية الاحتياجات اليومية من الطاقة لما يزيد عن 1.7 مليون عميل.

وتقوم شركة طاقة عربية باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة في مصر والعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز، توليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلي تسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات من خلال العديد من محطاتها لخدمة السيارات المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

كما تقوم الشركة أيضا بتقديم خدمات معالجة وتحلية المياه لمجموعة واسعة من العملاء. تقوم شركة “ماستر جاز” التابعة لطاقة عربية بتشغيل ما يزيد عن 45 محطة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط، و مراكز لتحويل مختلف انواع السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن خطة تستهدف الوصول الى 200 محطة بنهاية العام 2023. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل ما يزيد عن 60 محطة وقود للسيارات تحت اسم “طاقة” في مختلف محافظات مصر.