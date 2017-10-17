مذكرة تفاهم بين جهاز المشروعات واتحاد متناهى الصغر

أحمد الدسوقىوقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، مذكرة تفاهم بين الطرفين لدعم وتنمية نشاط التمويل المتناهي عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يحقق العديد من أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وقالت نيف

أحمد الدسوقى

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، مذكرة تفاهم بين الطرفين لدعم وتنمية نشاط التمويل المتناهي عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يحقق العديد من أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وقالت نيفين جامع رئيس الجهاز خلال حفل توقيع المذكرة، إنها ستعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهلية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر من خلال مبادرة “الترقية المؤسسية” للنهوض بالقدرات المؤسسية والتمويلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد اتفق الاتحاد والجهاز على تنفيذ هذه المبادرة لما لديهما من خبرة محلية ودولية في مجال التنمية المؤسسية والبشرية بهدف تنمية المشروعات متناهية الصغر وصناعة التمويل المتناهى.

واشارت الي ان مذكرة التفاهم التي وقعها الجهاز مع الاتحاد تعكس توجيهات الدولة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات في ان يكون للجهاز دور محوري في التنسيق والتعاون مع كل الجهات العاملة في دعم والمشروعات الصغيرة الصغر وأن يوفر الخدمات اللازمة للنهوض بهذا القطاع سواء فنية او مالية وبمشاركة فعالة من شركاء التنمية سواء وزارات او هيئات حكومية او مؤسسات دولية او جمعيات أهلية.

وأوضحت أن المحاور التطبيقية لتلك المبادرة تتمثل في تنمية القدرات المؤسسية للجمعيات والمؤسسات الاهلية وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والمعونة الفنية التي

سيقدمها كل من الجهاز والاتحاد لها.



واشارت الى ان المحور الثاني هو تنمية القدرات التمويلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال المشروعات متناهية الصغر حتي تمتلك المحفظة التمويلية اللازمة لتمويلها لصالح المواطنين.

وأكدت نيفين جامع أن مبادرة “الترقية المؤسساتية ” التي سيقوم بها الجهاز والاتحاد من المتوقع ان تؤهل (30) جمعية ومؤسسة أهلية للحصول على الترخيص برفع محافظهم التمويلية الي اكثر من 10 ملايين جنيه وحتى 50 مليونا تبعا لمؤشرات أداء وأنشطة كل جمعية.

من جانبها اشارت منى ذوالفقار، رئيس الاتحاد إلى أن هذه المبادرة بالتعاون مع الجهاز تهدف إلى تمكين 30 جمعية ومؤسسة أهلية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من الترقى من الفئة (ج) التي لا تصل محفظة قروضها الاجمالية إلى 10 ملايين جنيه إلى الفئة (ب) والتي لا تقل محفظتها عن 10 ملايين ولا تزيد على 50 مليونا.

وقالت ان الهدف من ذلك تمكين هذه الجمعيات من تنمية نشاطها والوصول بخدماتها المالية لعدد أكبر من المستفيدين لتمويل مشروعاتهم، وهم بالضرورة من المواطنين غير القادرين على التعامل مع البنوك.

ويهدف الاتحاد إلى إتاحة الخدمات المالية متناهية الصغر من خلال أعضائه لعدد 10 ملايين مواطن خلال 5 سنوات، بينما تصل هذه الخدمات الآن لعدد 2.2 مليون مواطن فقط بإجمالي محفظة 7.8 مليار جنيه.